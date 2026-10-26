Καρπενήσι: Ελεύθεροι με όρους 9 νεαροί για το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία

Την Πέμπτη απολογείται ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ διαχωρίστηκε η δικογραφία για τον ανήλικο συλληφθέντα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Καρπενήσι: Ελεύθεροι με όρους 9 νεαροί για το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ελεύθεροι με περιοτικούς όρους αφέθηκαν 9 νεαροί ηλικίας 18-21 ετών που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία και χώρους άθλησης στο Καρπενήσι.
  • Ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης θα απολογηθεί την Πέμπτη 29/10, ενώ η δικογραφία για τον ανήλικο συλληφθέντα διαχωρίστηκε.
  • Στις συλλήψεις συμμετείχαν αστυνομικές επιχειρήσεις σε Καρπενήσι, Λαμία και Λιβαδειά, με κατάσχεση ναρκωτικών, όπλων, χρημάτων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 34 άτομα ως πελάτες της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι.
  • Η αποφυλάκιση των κατηγορουμένων βασίστηκε στη μετεφηβική ηλικία και στα λευκά ποινικά μητρώα τους, με έμφαση στην πρόληψη αντί της καταστολής.
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Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο να δίνουν το παρών μια φορά κάθε πρώτο 15ημερο στο ΑΤ του τόπου κατοικίας τους, αφέθηκαν οι 9 από τους 11 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στην Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας για κακουργηματικές πράξεις μετά τη σύλληψή τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου.

Ειδικότερα οι εννέα νεαροί (ανάμεσά τους και μία γυναίκα) ηλικίας από 18 μέχρι 21 ετών, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών από κοινού και κατά μόνας και με την ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση της διακίνησης ακόμη και σε σχολικές μονάδες και χώρους άθλησης με ανάμειξη σε τρόφιμα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, αλλά και για εγκληματική οργάνωση.

Επιπλέον ένας 21χρονος κατηγορείται επίσης για παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών, ένας 19χρονος περί όπλων και ένας 18χρονος και για τα δύο αυτά πλημμελήματα.

Στους συλληφθέντες είναι ακόμη δύο άτομα μεταξύ αυτών ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που θα απολογηθεί την προσεχή Πέμπτη (29/10/26) στις 12:00’ το μεσημέρι, έχοντας σε βάρος του και την κατηγορία της κλοπής. Επίσης διαχωρίστηκε η δικογραφία για το 11ο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης λόγω ανηλικότητας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των εννέα κατηγορουμένων που πέρασαν από το πρωί της Δευτέρας (26/10/26) την πόρτα της Ανακρίτριας Ευρυτανίας όπως είπαν βασικό ρόλο για τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα να αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι οι εντολείς τους, έπαιξε η μετεφηβική ηλικία αλλά και τα λευκά μητρώα των κατηγορουμένων, συμπληρώνοντας ότι «προτιμότερο στις περιπτώσεις αυτές είναι η πρόληψη παρά η καταστολή».

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Θυμίζουμε ότι οι συλλήψεις έγιναν σε συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Καρπενήσι (τρεις συλλήψεις), Λαμία (εφτά συλλήψεις) και Λιβαδειά (μία σύλληψη).

Κατασχέθηκαν:

  • 78,98 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
  • 27,80 γραμμάρια σπόρων κάνναβης, καθώς και 4 δίσκους σποράς
  • 3 φορητές ζυγαριές ακριβείας και 4 τρίφτες
  • 11 κάψουλες άγνωστης ουσίας και ναρκωτικό φαρμακευτικό δισκίο χωρίς ιατρική συνταγή
  • Ένα μαχαίρι και έναν αναδιπλούμενο σουγιά
  • 29 κροτίδες
  • Το χρηματικό ποσό των 1.100 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και ψεύτικα χαρτονομίσματα (προοριζόμενα για κινηματογράφηση)
  • 6 φορητούς υπολογιστές, 2 πλακέτες PC, 16 κινητά τηλέφωνα και 8 κάρτες SIM
  • Πλήθος νάιλον συσκευασιών και ιδιόχειρες σημειώσεις δοσοληψιών
  • 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, 2 ποδήλατα και 1 ηλεκτρικό σκούτερ

Επιπλέον στη δικογραφία περιλαμβάνονται 34 άτομα που παρουσιάζονται ως «πελάτες» που προμηθεύονταν ναρκωτικά από το συγκεκριμένο δίκτυο. Οι περισσότεροι νεαροί κάποιοι εκ των οποίων ανήλικοι.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

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