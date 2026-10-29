Ιεράπετρα: Λέμβος με 40 μετανάστες έφτασε σε παραλία πεντάστερου ξενοδοχείου

Νέα άφιξη 40 μεταναστών σε παραλία πεντάστερου ξενοδοχείου στην Ιεράπετρα. Κινητοποίηση του Λιμενικού και του Δήμου, με 141 μετανάστες συνολικά στον χώρο της ΑΓΡΕΞ

Γιάννης Καλύβας

Ιεράπετρα: Λέμβος με 40 μετανάστες έφτασε σε παραλία πεντάστερου ξενοδοχείου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Φουσκωτή λέμβος με περίπου 40 μετανάστες έφτασε σε παραλία πεντάστερου ξενοδοχείου στην Ιεράπετρα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού και του Δήμου.
  • Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία και βαν του Δήμου στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο οικόπεδο της ΑΓΡΕΞ.
  • Στον χώρο της ΑΓΡΕΞ φιλοξενούνται ήδη 91 μετανάστες από προηγούμενη άφιξη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 141.
  • Ο λιμενάρχης Ιεράπετρας συμμετείχε ενεργά στην επιχείρηση, οδηγώντας ένα από τα οχήματα μεταφοράς.
  • Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες που λέμβος με μετανάστες φτάνει απευθείας σε παραλία εντός της πόλης της Ιεράπετρας.
Snapshot powered by AI

Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε στην Ιεράπετρα, καθώς φουσκωτή λέμβος με περίπου 40 επιβαίνοντες έφτασε σε παραλία πεντάστερου ξενοδοχείου, μέσα στην πόλη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, oι μετανάστες αποβιβάστηκαν στην ακτή και ακολούθησε επιχείρηση για την παραλαβή και τη μεταφορά τους, με τη συνδρομή του Δήμου Ιεράπετρας.

Συγκεκριμένα, λεωφορεία και βαν του Δήμου επιστρατεύτηκαν για τη μετακίνησή τους προς τον προσωρινό χώρο φιλοξενίας, στο οικόπεδο της ΑΓΡΕΞ. Στην επιχείρηση συμμετείχε ενεργά και ο ίδιος ο λιμενάρχης Ιεράπετρας, αναλαμβάνοντας την οδήγηση ενός από τα οχήματα.

Στον συγκεκριμένο χώρο βρίσκονται ήδη 91 μετανάστες, οι οποίοι έφτασαν στην περιοχή του Μύρτου το βράδυ της Τετάρτης και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Με τη νέα άφιξη, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που συγκεντρώνονται στον χώρο της ΑΓΡΕΞ ανέρχεται πλέον σε 141, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα στο τελευταίο δίμηνο που λέμβος με μετανάστες φτάνει απευθείας σε παραλία εντός της πόλης της Ιεράπετρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:02ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πέντε νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές - 4 παιδιά ανάμεσα τους

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Βόλο: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ερειπωμένο σπίτι στην Νεάπολη

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Η «κρουαζιέρα χωρίς τέλος» έγινε εφιάλτης: Πλήρωσαν μια περιουσία και τους εγκατέλειψαν στην Καμπότζη

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Επιθέσεις των Χούθι σε διυλιστήρια και δύο διεθνή αεροδρόμια

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Ακινητοποιημένα την Παρασκευή (30/10) τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Συνελήφθησαν οι τρεις κλέφτες χαλκού για τη φονική έκρηξη με τους έξι νεκρούς – Πώς γλίτωσε την τελευταία στιγμή το λεωφορείο με τους μαθητές

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρακούν σφήνωσε το κεφάλι του σε κορμό δέντρου – Επιστρατεύτηκαν πυροσβέστες για να το σώσουν - Βίντεο

21:52LIFESTYLE

Πέθανε ο ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ, ο «καθηγητής» των X-Men

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Η Ρωσία είναι έτοιμη για πόλεμο με την Ευρώπη»

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Λέμβος με 40 μετανάστες έφτασε σε παραλία πεντάστερου ξενοδοχείου – Στους 141 οι νεοαφιχθέντες

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για μητέρα: Ο σύντροφός της τη μαχαίρωσε με ψαλίδι στον λαιμό λίγο πριν από τον γάμο τους - Της είπε ότι ήταν προφήτης και ήθελε να την σώσει

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία: Συντριβή ελικοπτέρου Σινούκ της ευρωπαϊκής δύναμης EUFOR - Στους 4 οι νεκροί

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προσποιήθηκαν μηχανική βλάβη και τον ξυλοκόπησαν - Τι καταγγέλλει ο 16χρονος

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές: Έρχονται και το απόγευμα σε Αθήνα και Πειραιά - Πότε ξεκινούν

20:56WHAT THE FACT

Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε επί έξι χρόνια βρώμικες πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους

20:38LIFESTYLE

Η Ελένη Μενεγάκη γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της – Οι οικογενειακές φωτογραφίες

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που χωρίζει τον καιρό στα δύο: Το φυσικό φαινόμενο στην Ελβετία που μοιάζει με οφθαλμαπάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού από αύριο - Πότε έρχονται έντονα φαινόμενα και σε ποιες περιοχές

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Συνελήφθησαν οι τρεις κλέφτες χαλκού για τη φονική έκρηξη με τους έξι νεκρούς – Πώς γλίτωσε την τελευταία στιγμή το λεωφορείο με τους μαθητές

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που χωρίζει τον καιρό στα δύο: Το φυσικό φαινόμενο στην Ελβετία που μοιάζει με οφθαλμαπάτη

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Οι αγρότες επιστρέφουν στην καλλιέργεια οπίου

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Κριστίν Λαγκάρντ: Με τσιρότα στο πρόσωπο ανακοίνωσε την παραίτησή της από την ΕΚΤ – Η αποκάλυψη για την υγεία της

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Την ώρα που απολογείται ο «Mr Χωριάτικο», στο μαγαζί του στην Μύκονο έστησαν πάρτι με τον Τριαντάφυλλο - Βίντεο

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Ακινητοποιημένα την Παρασκευή (30/10) τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος

20:56WHAT THE FACT

Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε επί έξι χρόνια βρώμικες πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η κλοπή χαλκοσωλήνων αιτία της φονικής έκρηξης – Ταυτοποιήθηκαν τρεις ύποπτοι

21:52LIFESTYLE

Πέθανε ο ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ, ο «καθηγητής» των X-Men

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 23χρονος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος που έπεσε στο κενό από την γέφυρα

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 74 οι νεκροί - Οι δραματικές εκκλήσεις της μηχανοδηγού πριν από την τραγωδία

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές: Έρχονται και το απόγευμα σε Αθήνα και Πειραιά - Πότε ξεκινούν

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ηρακλειώτισσα Μαρία Trumpf-Λυριντζάκη

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Η «κρουαζιέρα χωρίς τέλος» έγινε εφιάλτης: Πλήρωσαν μια περιουσία και τους εγκατέλειψαν στην Καμπότζη

20:38LIFESTYLE

Η Ελένη Μενεγάκη γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της – Οι οικογενειακές φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ