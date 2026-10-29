Ιεράπετρα: Λέμβος με 40 μετανάστες έφτασε σε παραλία πεντάστερου ξενοδοχείου

Snapshot Φουσκωτή λέμβος με περίπου 40 μετανάστες έφτασε σε παραλία πεντάστερου ξενοδοχείου στην Ιεράπετρα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού και του Δήμου.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία και βαν του Δήμου στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο οικόπεδο της ΑΓΡΕΞ.

Στον χώρο της ΑΓΡΕΞ φιλοξενούνται ήδη 91 μετανάστες από προηγούμενη άφιξη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 141.

Ο λιμενάρχης Ιεράπετρας συμμετείχε ενεργά στην επιχείρηση, οδηγώντας ένα από τα οχήματα μεταφοράς.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες που λέμβος με μετανάστες φτάνει απευθείας σε παραλία εντός της πόλης της Ιεράπετρας. Snapshot powered by AI

Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε στην Ιεράπετρα, καθώς φουσκωτή λέμβος με περίπου 40 επιβαίνοντες έφτασε σε παραλία πεντάστερου ξενοδοχείου, μέσα στην πόλη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, oι μετανάστες αποβιβάστηκαν στην ακτή και ακολούθησε επιχείρηση για την παραλαβή και τη μεταφορά τους, με τη συνδρομή του Δήμου Ιεράπετρας.

Συγκεκριμένα, λεωφορεία και βαν του Δήμου επιστρατεύτηκαν για τη μετακίνησή τους προς τον προσωρινό χώρο φιλοξενίας, στο οικόπεδο της ΑΓΡΕΞ. Στην επιχείρηση συμμετείχε ενεργά και ο ίδιος ο λιμενάρχης Ιεράπετρας, αναλαμβάνοντας την οδήγηση ενός από τα οχήματα.

Στον συγκεκριμένο χώρο βρίσκονται ήδη 91 μετανάστες, οι οποίοι έφτασαν στην περιοχή του Μύρτου το βράδυ της Τετάρτης και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Με τη νέα άφιξη, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που συγκεντρώνονται στον χώρο της ΑΓΡΕΞ ανέρχεται πλέον σε 141, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα στο τελευταίο δίμηνο που λέμβος με μετανάστες φτάνει απευθείας σε παραλία εντός της πόλης της Ιεράπετρας.

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