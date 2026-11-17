Για δύο ημέρες, το showcar MCL40 της McLaren μετέτρεψε την Αθήνα σε πίστα …ενθουσιασμού.

Από την Ομόνοια και το Σύνταγμα μέχρι την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον Πειραιά και τα βόρεια προάστια, το MCL40 άφησε το δικό του αποτύπωμα στην πρωτεύουσα, διανύοντας 126 χιλιόμετρα γεμάτα ήχο, ενέργεια, εντυπωσιακές εικόνες και αυθόρμητες αντιδράσεις.

Με αυτό το θεαματικό tour, η Allwyn έφερε την ενέργεια της McLaren Racing στην καρδιά της Αθήνας, ανεβάζοντας τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία λίγο πριν το Allwyn | McLaren Racing LIVE IN ATHENS.

Το βίντεο καταγράφει το «ταξίδι» του MCL40, ξαναζωντανεύοντας τις μοναδικές στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης, έχοντας τη σπάνια ευκαιρία να δουν το showcar να περνάει δίπλα τους.

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