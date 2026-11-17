Snapshot Δύο ανήλικοι στην Αλεξανδρούπολη προσπάθησαν να εξαπατήσουν καταστηματάρχη με ψευδή ισχυρισμό περί σχολικού εράνου.

Οι ανήλικοι έγιναν αντιληπτοί και συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Συνελήφθη επίσης ο πατέρας τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε ένα από τα παιδιά δεν είχε εκδοθεί δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, με αποτέλεσμα σχηματισμό δικογραφίας για παράβαση ειδικών ποινικών νόμων.

Την προανάκριση της υπόθεσης αναλαμβάνει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, καθώς και του πατέρα τους, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης το πρωί της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου 2026, εξιχνιάζοντας άμεσα απόπειρα εξαπάτησης καταστηματάρχη της πόλης.

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, οι δύο ανήλικοι μετέβησαν σε κατάστημα της Αλεξανδρούπολης και προσπάθησαν να αποσπάσουν χρήματα από τον ιδιοκτήτη, προβάλλοντας ψευδείς ισχυρισμούς. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα τη διενέργεια εράνου για μια υποτιθέμενη σχολική εκδρομή.

Ωστόσο, το σχέδιό τους δεν απέδωσε, καθώς έγιναν αντιληπτοί. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που ακολούθησε από τους ίδιους αστυνομικούς, συνελήφθη και ο πατέρας των δύο ανηλίκων με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως για το ένα από τα δύο παιδιά δεν είχε εκδοθεί δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, παρά την εκ του νόμου υποχρέωση, γεγονός που οδήγησε στη σχηματισμό δικογραφίας και για παράβαση ειδικών ποινικών νόμων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

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