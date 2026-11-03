Αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ – Εκρήξεις στο νησί Κεσμ

Snapshot Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν περιορισμένης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ με αμυντικό χαρακτήρα.

Οι επιθέσεις στράφηκαν εναντίον ιρανικών δυνάμεων που χρησιμοποιούσαν πυραύλους εδάφους-αέρος κατά αμερικανικών στόχων.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για την έκταση των πληγμάτων ή τυχόν απώλειες.

Η επιχείρηση έγινε λίγες ώρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, παρά προηγούμενες δηλώσεις αποφυγής επιθέσεων πριν από την εκλογική αναμέτρηση.

Παρότι υπάρχουν έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν και συγκρατημένη αισιοδοξία, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εύθραυστη λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων. Snapshot powered by AI

Νέα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ πραγματοποίησαν τη Δευτέρα (2/11) οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν «αμυντικό» χαρακτήρα και στράφηκαν εναντίον ιρανικών δυνάμεων που χρησιμοποιούσαν πυραύλους εδάφους-αέρος κατά αμερικανικών στόχων.

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο, η επιχείρηση φαίνεται πως ήταν περιορισμένης κλίμακας και δεν συνιστά, τουλάχιστον προς το παρόν, επιστροφή σε γενικευμένες εχθροπραξίες. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των πληγμάτων ή για τυχόν απώλειες.

Πλήγματα εν μέσω εκλογών και διπλωματικών επαφών

Η νέα αμερικανική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα εξαπολύονταν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πριν από την εκλογική αναμέτρηση.

Ο πόλεμος με το Ιράν και οι οικονομικές του επιπτώσεις, ιδιαίτερα η αύξηση των τιμών των καυσίμων, αποτελούν σημαντικό πολιτικό βάρος για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Τα πλήγματα έρχονται, πάντως, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για την πορεία των έμμεσων διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες και ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Τραμπ εκτιμούν θετικά τις προοπτικές μιας διπλωματικής συμφωνίας.

Παρά τις επαφές μέσω διαμεσολαβητών, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σημαντικές, ενώ η νέα στρατιωτική ενέργεια αναδεικνύει την εύθραυστη κατάσταση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου.

Διαβάστε επίσης