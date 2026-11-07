Συναγερμός στο Ιράν: Αναφορές για πυραυλικό πλήγμα στο νησί Κεσμ

Snapshot Αναφέρθηκαν πτώσεις δύο βλημάτων στην περιοχή Σούσα του νησιού Κεσμ στο Ιράν.

Κάτοικοι άκουσαν έντονο ήχο αεροσκάφους πριν την πτώση των βλημάτων.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν δώσει επίσημες πληροφορίες ή λεπτομέρειες για ζημιές.

Τα κρατικά μέσα αναφέρουν πυραυλικό πλήγμα, αλλά δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από κυβερνητικές πηγές.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ασαφής και ρευστή. Snapshot powered by AI

Έντονη αναστάτωση επικρατεί στο Ιράν μετά τις πληροφορίες για πλήγμα με πυραύλους στο νησί Κεσμ, με τα κρατικά δίκτυα της χώρας να μεταδίδουν τις πρώτες συγκεχυμένες αναφορές για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, κάτοικοι του νησιού δήλωσαν ότι άκουσαν έντονο «ήχο αεροσκάφους» λίγο πριν καταγραφεί η πτώση δύο βλημάτων στην περιοχή Σούσα. Μέχρι αυτή την ώρα, οι τοπικές και επαρχιακές αρχές δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια για το συμβάν, ούτε έχουν δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ζημιές.

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ευθέως ότι δύο πύραυλοι έπληξαν το νησί Κεσμ. Όπως ανακοινώθηκε από το δίκτυο, επίσημη πληροφόρηση από κυβερνητικές πηγές δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, την ώρα που η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ρευστή.