Κατερίνα Στικούδη: «Ο γιος μου ελέγχει τι φοράω, πολλές φορές αλλάζω στο αμάξι»

Snapshot Ο μεγαλύτερος γιος της Κατερίνας Στικούδη, Βύρωνας, κάνει συχνά παρατηρήσεις για τα ρούχα που φοράει η μητέρα του.

Η τραγουδίστρια αλλάζει πολλές φορές ρούχα μετά την έξοδό της από το σπίτι λόγω των σχολίων του γιου της.

Ο Βύρωνας εκφράζει ανησυχίες για το πώς φαίνεται η κοιλιά της μητέρας του και τι αποκαλύπτουν οι κινήσεις της.

Παρόλο που κάνει αυστηρές παρατηρήσεις, ο γιος της εκδηλώνει τρυφερά συναισθήματα και την αποκαλεί "όμορφη μαμά".

Η Κατερίνα Στικούδη έχει δύο γιους και έχει μιλήσει στο παρελθόν για την αυστηρή κριτική του μεγαλύτερου γιου της σχετικά με τις εμφανίσεις της. Snapshot powered by AI

Μια τρυφερή εξομολόγηση για τον μεγάλο της γιο, Βύρωνα, έκανε η Κατερίνα Στικούδη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου στον ΣΚΑΪ.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε στον Φάνη Λαμπρόπουλο για την οικογενειακή της καθημερινότητα, αποκαλύπτοντας πως ο μεγαλύτερος γιος της, Βύρωνας, έχει αρχίσει να εκφράζει έντονα την άποψή του για τις εμφανίσεις της και μάλιστα δεν διστάζει να της κάνει παρατηρήσεις για τα ρούχα που επιλέγει.

Με αρκετή δόση χιούμορ, η Κατερίνα Στικούδη παραδέχτηκε ότι ο μικρός είναι τόσο αυστηρός με τις ενδυματολογικές της επιλογές, ώστε πολλές φορές αναγκάζεται να αλλάζει ρούχα αφού φύγει από το σπίτι.

«Ο μεγάλος μου γιος ελέγχει τι φοράω. Αλλάζω στο αυτοκίνητο. Πολλές φορές φεύγω με άλλα ρούχα από το σπίτι και αλλάζω μετά. Μου λέει ότι φαίνεται η κοιλιά μου, ή ότι όταν σκύβω κάτι φαίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως εξομολογήθηκε, οι παρατηρήσεις του γιου της γρήγορα ξεχνιούνται μπροστά στις τρυφερές εκδηλώσεις αγάπης του.

«Αλλά, όταν μου λέει, “μαμάκα μου, όμορφη μαμά”, εκεί τελειώνουν όλα», πρόσθεσε, περιγράφοντας με συγκίνηση τη σχέση τους.

Η ίδια έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στην αυστηρότητα του μεγαλύτερου γιου της, εξηγώντας πως δεν του αρέσει, μεταξύ άλλων, να τη βλέπει να πηγαίνει στο γυμναστήριο φορώντας μπουστάκι.

Η Κατερίνα Στικούδη έχει αποκτήσει δύο γιους με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη, τον Βύρωνα και τον μικρότερο Νικόλα, και συχνά μιλά για τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της η μητρότητα.

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