Κατερίνα Στικούδη για μητρότητα: «Στο πρώτο μου παιδί παρακαλούσα να έρθει κάποιος για να κοιμηθώ»

Η τραγουδίστρια μίλησε για τη γνωριμία της με τον Βαγγέλη Σερίφη, τη σχέση 17 χρόνων που έχουν χτίσει, τη ζωή με τα δύο παιδιά τους και τη σημασία που δίνουν στην ελευθερία, τον σεβασμό και την αλληλοστήριξη

Ανθή Κουρεντζή

Κατερίνα Στικούδη για μητρότητα: «Στο πρώτο μου παιδί παρακαλούσα να έρθει κάποιος για να κοιμηθώ»
LIFESTYLE
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  • Η Κατερίνα Στικούδη ανέφερε ότι πριν τη μητρότητα πίστευε πως μπορούσε να τα καταφέρει όλα μόνη της, αλλά η καθημερινότητα με παιδιά την έκανε να αναγνωρίσει την ανάγκη για βοήθεια.
  • Οι πρώτες ημέρες της μητρότητας ήταν απαιτητικές και απρόβλεπτες, με την τραγουδίστρια να παραδέχεται ότι χρειάστηκε υποστήριξη για να ξεκουραστεί.
  • Η μακροχρόνια σχέση της με τον Βαγγέλη Σερίφη βασίζεται στην αμοιβαία παροχή χώρου και ανεξαρτησίας στις προσωπικές τους δραστηριότητες.
  • Η Κατερίνα Στικούδη χαρακτήρισε τον σύζυγό της εξαιρετικό πατέρα και τόνισε τη σημασία του ως υποστηρικτικού μέλους της οικογένειας.
  • Το ζευγάρι μετρά 17 χρόνια σχέσης, η οποία ξεκίνησε από τη γνωριμία τους στο «Mega Star» και εξελίχθηκε σε οικογένεια με δύο παιδιά.
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Για την προσωπική της ζωή και τη σχέση ζωής που έχει χτίσει με τον Βαγγέλη Σερίφη μίλησε η Κατερίνα Στικούδη, καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, που τη νέα σεζόν θα συμμετάσχει στη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου στον ΣΚΑΪ, άνοιξε την καρδιά της για την οικογένειά της, τη μητρότητα αλλά και τη δυναμική που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια με τον σύζυγό της, γνωστό και ως DJ Rico.

Η Κατερίνα Στικούδη παραδέχτηκε ότι για πολλά χρόνια είχε μάθει να λειτουργεί εντελώς αυτόνομα, πιστεύοντας πως μπορούσε να τα καταφέρει χωρίς βοήθεια.

«Πίστευα ότι δεν χρειάζομαι κανέναν, ότι μπορώ να τα κάνω όλα μόνη μου. Έτσι έχω μάθει, να μην έχω ανάγκη κανέναν», είπε, προσθέτοντας όμως πως η καθημερινότητα με παιδιά την έκανε να δει διαφορετικά τα πράγματα.

«Χρειαζόμαστε ένα δεύτερο χέρι, μια βοήθεια, είτε μια γιαγιά είτε ένας άνθρωπος», σημείωσε.

Μιλώντας για τις πρώτες ημέρες της μητρότητας, δεν έκρυψε ότι η αρχή ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. «Στο πρώτο μου παιδί παρακαλούσα να έρθει κάποιος για να μπορώ να κοιμηθώ μία-δύο ώρες. Ήταν δύσκολη η αρχή και είναι πράγματα για τα οποία δεν είσαι προετοιμασμένος», εξομολογήθηκε.

Αναφερόμενη στη σχέση της με τον Βαγγέλη Σερίφη, η Κατερίνα Στικούδη αποκάλυψε ένα από τα «μυστικά» της μακροχρόνιας κοινής τους πορείας: ο ένας δίνει χώρο στον άλλον.

«Με τον Βαγγέλη δίνουμε χώρο ο ένας στον άλλον. Θέλει να πάει κάπου με τους φίλους του και θα πάει. Εγώ έχω τα χόμπι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με χιούμορ, μάλιστα, περιέγραψε την οικογενειακή τους καθημερινότητα λέγοντας: «Τα παιδιά είναι 5 και 2,5 και το μεγαλύτερο παιδί είναι ο Βαγγέλης».

Αμέσως μετά, όμως, μίλησε με τα πιο τρυφερά λόγια για εκείνον ως πατέρα. «Είναι εξαιρετικός μπαμπάς και είμαι τυχερή», είπε.

Η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης μετρούν πλέον 17 χρόνια κοινής πορείας, με τη γνωριμία τους να πηγαίνει αρκετά πίσω στον χρόνο.

«Είμαστε μαζί 17 χρόνια. Είχαμε γνωριστεί στο “Mega Star”», αποκάλυψε η τραγουδίστρια, θυμίζοντας πως μια γνωριμία που ξεκίνησε μέσα από την τηλεόραση εξελίχθηκε σε μια σχέση ζωής και, αργότερα, σε μια οικογένεια με δύο παιδιά.

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