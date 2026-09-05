Αντώνης Ρέμος: Η υπόσχεση που έδωσε στη μητέρα του Παντελή Παντελίδη

Snapshot Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε συγκινημένος για τη σχέση του με την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη σε συνέντευξη για τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη.

Σε πρόσφατη συνάντηση στη Γλυφάδα, ο Ρέμος συναντήθηκε με τη μητέρα και τα αδέλφια του Παντελίδη, όπου υπήρξε αρχική αμηχανία που μετουσιώθηκε σε συγκίνηση και αγκαλιές.

Συμφώνησαν να συνεχίσουν την επικοινωνία για να αποκαταστήσουν παρεξηγήσεις μεταξύ τους.

Ο Αντώνης Ρέμος έδωσε υπόσχεση στη μητέρα του Παντελίδη να διοργανώσουν σύντομα μια μεγάλη γιορτή προς τιμήν του αδικοχαμένου τραγουδιστή. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη εξομολόγηση έκανε ο Αντώνης Ρέμος, μιλώντας για τον Παντελή Παντελίδη και τη σχέση του με την οικογένεια του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

Με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιήσει στις 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, ο Αντώνης Ρέμος παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret, μιλώντας για την 30χρονη πορεία του στη μουσική, τις σημαντικές συνεργασίες της ζωής του, αλλά και μια πρόσφατη συνάντηση που τον συγκίνησε ιδιαίτερα.

Το πιο συγκινητικό σημείο της συνέντευξης ήρθε όταν ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στον Παντελή Παντελίδη και σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχε στη Γλυφάδα με τη μητέρα του, Αθηνά, αλλά και τα αδέλφια του τραγουδιστή.

Ο Παντελής Παντελίδης Eurokinissi

Όπως περιέγραψε, η αρχική αμηχανία της συνάντησης έδωσε γρήγορα τη θέση της στη συγκίνηση και σε μια μεγάλη αγκαλιά.

«Ήταν σοκαριστικό και άβολο στην αρχή αλλά μετά αγκαλιαστήκαμε σφιχτά. Μας αγκάλιασε η κυρία Αθηνά και την αγκαλιάσαμε κι εμείς. Συμφωνήσαμε ότι θα βρεθούμε για να μιλήσουμε και να αποκαταστήσουμε κάποιες παρεξηγήσεις», είπε.

Η συνάντηση αυτή φαίνεται πως άνοιξε έναν νέο κύκλο επικοινωνίας, με τον Αντώνη Ρέμο να αποκαλύπτει πως έδωσε μια προσωπική υπόσχεση στη μητέρα του Παντελή Παντελίδη.

«Της έδωσα μια υπόσχεση: πολύ σύντομα, μόλις περάσει αυτή η χρονιά, να είμαστε καλά και αν διοργανώσουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή για τον Παντελή», ανέφερε χαρακτηριστικά.