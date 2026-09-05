Κλέλια Ανδριολάτου: Νέο στιγμιότυπο από το καλοκαίρι της - Ποζάρει χωρίς μαγιό με φόντο τη θάλασσα

Snapshot Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε φωτογραφία από την παραλία, όπου ποζάρει με μαύρο μπικίνι και μεγάλο ψάθινο καπέλο.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη λέξη «Sankalpa», που σημαίνει βαθιά πρόθεση ή εσωτερική δέσμευση στα σανσκριτικά.

Η ηθοποιός έχει μοιραστεί πρόσφατα αρκετά στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές δίπλα στη θάλασσα.

Η τελευταία ανάρτηση δείχνει την Κλέλια να απολαμβάνει τη χαλάρωση μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Snapshot powered by AI

Μια καλοκαιρινή φωτογραφία από την παραλία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κλέλια Ανδριολάτου, επιλέγοντας αυτή τη φορά να συνοδεύσει το στιγμιότυπο με μία μόνο λέξη: «Sankalpa».

Στη φωτογραφία, η ηθοποιός ποζάρει με την πλάτη στον φακό, φορώντας το κάτω μέρος του μαύρου μπικίνι της και ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο, ενώ απολαμβάνει τη θέα μιας καταγάλανης παραλίας.

Η λέξη Sankalpa προέρχεται από τα σανσκριτικά και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια βαθιά πρόθεση, μια εσωτερική απόφαση ή έναν ιερό όρκο. Πρόκειται για μια έννοια που συνδέεται με την εσωτερική δέσμευση και την πρόθεση ενός ανθρώπου να ακολουθήσει έναν συγκεκριμένο στόχο.

https://www.instagram.com/p/Dc36Y02MdU8/

Η ηθοποιός το τελευταίο διάστημα έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους αρκετά στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές, χαρίζοντας εικόνες από τις ξέγνοιαστες στιγμές της δίπλα στη θάλασσα.

Με την τελευταία της ανάρτηση, η Κλέλια Ανδριολάτου πρόσθεσε ακόμη ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο στο άλμπουμ των διακοπών της, απολαμβάνοντας το τοπίο και τη χαλάρωση μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η Κλέλια Ανδριολάτου

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