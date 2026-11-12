Τηλεθέαση: Μεγάλη μάχη στην πρωινή ζώνη - Μετρημένα τα χαμόγελα 

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για τα πρωινά της Τετάρτης;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Μεγάλη μάχη στην πρωινή ζώνη - Μετρημένα τα χαμόγελα 
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  • Η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA ήταν πρώτη στην πρωινή ζώνη στο δυναμικό κοινό με 13,9%.
  • Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σημείωσε 11,7% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό.
  • Η ενημερωτική εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 17,3% στο σύνολο και 9,8% στο δυναμικό κοινό.
  • Οι εκπομπές «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA και «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα» του STAR είχαν χαμηλότερα ποσοστά, κάτω από 10% στο σύνολο.
  • Η τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη παραμένει χαμηλή με ποσοστά πρωτιάς γύρω στο 13-14% στο δυναμικό κοινό.
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Οι μάχες για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη συνεχίζονται, όμως τα ραβασάκια της Nielsen δεν φέρνουν χαμόγελα στα στελέχη των σταθμών. Η πρωτιά, στο δυναμικό κοινό, πολλές ημέρες παίζεται στο 13-14%. Στο σύνολο, αντίστοιχα, μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ενημέρωση του ΣΚΑΪ.

Έτσι, χθες Τετάρτη, η Κατερίνα Καινούργιου κέρδισε την πρώτη θέση στους τηλεθεατές 18-54. Η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA κατέγραψε 13,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο σύνολο βρέθηκε στο 10,2%. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 έκανε 11,7% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή του MEGA, «Χαμογέλα και πάλι», κατέγραψε 9,2% στο σύνολο και 8,3% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα» δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 6% του συνόλου και το 5,9% των τηλεθεατών 18-54.

Στο ενημερωτικό μετερίζι, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κέρδισαν το 17,3% του συνόλου και το 9,8% του δυναμικού κοινού. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 15,3% και 8% στο δυναμικό κοινό. Το «10 Παντού», στο OPEN, κατέγραψε 10,8% στο σύνολο και 4,7% στους τηλεθεατές 18-54.

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