Χρήστος Λούλης: «Σταμάτησα την παράσταση και είπα στον θεατή “σηκώστε το τηλέφωνο, θα περιμένουμε”»

Ο ηθοποιός περιέγραψε ένα περιστατικό που έζησε στη σκηνή, όταν το κινητό ενός θεατή χτυπούσε επίμονα και εκείνος δεν το έκλεινε

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Χρήστος Λούλης: «Σταμάτησα την παράσταση και είπα στον θεατή “σηκώστε το τηλέφωνο, θα περιμένουμε”»
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  • Ο Χρήστος Λούλης διέκοψε την παράσταση όταν το κινητό ενός θεατή χτυπούσε επίμονα χωρίς να απαντά.
  • Ο ηθοποιός ζήτησε από τον θεατή να σηκώσει το τηλέφωνο και να απαντήσει, λέγοντας «θα περιμένουμε».
  • Ο θεατής ένιωσε αμήχανα, απάντησε στην κλήση και ζήτησε συγγνώμη πριν κλείσει το τηλέφωνο.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει πόσο σημαντική είναι η σιωπή των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια θεατρικών παραστάσεων.
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Για ένα απρόσμενο περιστατικό που έζησε κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης μίλησε ο Χρήστος Λούλης στην εκπομπή «Happy Day» του τηλεοπτικού σταθμού «Alpha», όταν το κινητό ενός θεατή άρχισε να χτυπάει επίμονα, διακόπτοντας τη ροή του έργου.

Όπως περιέγραψε, ο θεατής δεν απαντούσε στην κλήση, αλλά ούτε και προσπαθούσε να απενεργοποιήσει τη συσκευή του. Τότε ο ηθοποιός αποφάσισε να σταματήσει την παράσταση και να απευθυνθεί απευθείας σε εκείνον, λέγοντάς του με χαρακτηριστική ψυχραιμία: «Παρακαλώ, σηκώστε το. Θα περιμένουμε».

Ο θεατής, όπως αποκάλυψε ο Χρήστος Λούλης, ένιωσε αμήχανα, σήκωσε τελικά το τηλέφωνο και άρχισε να ζητά συγγνώμη από τον συνομιλητή του, πριν τερματίσει την κλήση.

«Έλεγε στο τηλέφωνο “συγγνώμη, συγγνώμη” και το έκλεισε», ανέφερε ο ηθοποιός, περιγράφοντας ένα περιστατικό που δείχνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο πόσο μπορεί να διαταράξει μια παράσταση ένα κινητό τηλέφωνο που χτυπάει από τις θέσεις των θεατών.

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