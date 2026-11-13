Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Ποια εκπομπή ξεπέρασε το 20% και ποια μαγκαζίνο έπεσαν κάτω από τη βάση

Εκπλήξεις στην πρωινή ζώνη της Πέμπτης

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Ποια εκπομπή ξεπέρασε το 20% και ποια μαγκαζίνο έπεσαν κάτω από τη βάση
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  • Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 21,9% στο σύνολο του κοινού, κατακτώντας την πρωτιά στην πρωινή ζώνη.
  • Στο δυναμικό κοινό 18 με 54, την πρώτη θέση κατέλαβε η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA με 14,1%.
  • Η «Super Κατερίνα» του ALPHA σημείωσε 13,2% στο σύνολο και 11,9% στο δυναμικό κοινό.
  • Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 είχε 11,5% στο σύνολο και 8,3% στο δυναμικό κοινό.
  • Το μαγκαζίνο «10 Παντού» στο OPEN και ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» στο STAR κατέγραψαν μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης.
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Με ενδιαφέρον παρακολουθούν τα στελέχη των σταθμών την τηλεθέαση της πρωινής ζώνης, όπου ο ανταγωνισμός «σφυροκοπά» αρκετές από τις εκπομπές. Ωστόσο, χθες Πέμπτη, υπήρξε μαγκαζίνο που έσπασε το φράγμα του 20% κερδίζοντας με τιμή και δόξα την πρωτιά.

Χαρακτηριστικά, στο σύνολο του κοινού, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κατέγραψαν 21,9% στο σύνολο δίνοντας στο κανάλι ξεκάθαρο προβάδισμα. Στο δυναμικό κοινό, ωστόσο, η ενημερωτική εκπομπή βρέθηκε στο 11%. Την πρώτη θέση στους τηλεθεατές 18-54 πήρε η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA με 14,1%. Στο σύνολο το μαγκαζίνο με τη Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε στο 13,2%.

Η «Super Κατερίνα» του ALPHA, με την Κατερίνα Καινούργιου, κράτησε παρέα στο 13,2% του συνόλου και στο 11,9% του δυναμικού κοινού. Το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 11,5% στο σύνολο και 8,3% στο δυναμικό κοινό. Το «10 Παντού», στο OPEN, έφτασε το 10% στο σύνολο και το 6,4% στους τηλεθεατές 18-54. Ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», στο STAR, περιορίστηκε στο 6,3% του συνόλου και στο 7,5% του δυναμικού κοινού.

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