Κατερίνα Καινούργιου: H απάντηση για την ανορεξία και η αποκάλυψη για την πρόταση γάμου

Η Κατερίνα Καινούργιου είναι «ανοιχτό βιβλίο» στους τηλεθεατές…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Κατερίνα Καινούργιου: H απάντηση για την ανορεξία και η αποκάλυψη για την πρόταση γάμου

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου / Πηγή: Instagram

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  • Η Κατερίνα Καινούργιου διέψευσε ότι πάσχει από ανορεξία, τονίζοντας πως ζυγίζει 55 κιλά, νιώθει καλά και τρέφεται κανονικά.
  • Μετά τη γέννα, ο μεταβολισμός της άλλαξε και δεν παίρνει εύκολα βάρος, ενώ καταδίκασε τα σχόλια που κρίνουν την υγεία κάποιου μόνο από την εμφάνιση.
  • Η παρουσιάστρια απηύθυνε έκκληση για σεβασμό και καλοσύνη απέναντι στα σώματα των άλλων, ανεξαρτήτως βάρους.
  • Αποκάλυψε πως η πρόταση γάμου από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή έγινε σε εστιατόριο με αστέρια Michelin στο Παρίσι, όπου εκείνος έκρυψε το δαχτυλίδι κάτω από το πιάτο της.
  • Η πρόταση γάμου έγινε σε ένα στιγμιαίο και συγκινητικό γεγονός, με τη στήριξη και τη χαρά των φίλων τους.
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Έχει χτίσει τη δική της σχέση με το κοινό εδώ και χρόνια, που την ακολουθεί όχι μόνο στις εκπομπές της αλλά και στα social media.

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν κρύβεται και μιλά ανοιχτά για θέματα που την απασχολούν, απαντώντας πολλέςφορές ακόμη και στους επικριτές της. Πριν λίγες ώρες, με αφορμή ένα βίντεο που ανήρτησε, δέχτηκε σχόλια για τα κιλάτης και την αδυνατισμένη της σιλουέτα.

«Παιδιά, επειδή διαβάζω διάφορα σχόλιαγια τα κιλά μου και κάποιοι έφτασαν στο σημείο να γράφουν ότι έχω πάθει ανορεξία, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Είμαι 55 κιλά, νιώθω πολύ καλά με τονεαυτό μου και τρώω κανονικότατα. Μετά τη γέννα άλλαξε ο μεταβολισμός μου και πλέον δεν παίρνω τόσο εύκολα κιλά. Αυτό όμως που πραγματικά με στενοχωρεί είναι πόσο εύκολα κάποιοι βγάζουν συμπεράσματα για την υγεία ενός ανθρώπου μόνο και μόνο από την εμφάνισή του. Όπως δεν είναι όμορφο να σχολιάζουμε μια γυναίκα επειδή έχει παραπάνω κιλά, έτσι δεν είναι σωστό να την κρίνουμε επειδή είναι αδύνατη. Ας σταματήσουμε επιτέλους να ασχολούμαστε με τα σώματα των άλλων. Λίγη καλοσύνη και σεβασμός δεν έβλαψαν ποτέ κανέναν», έγραψε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/reel/DfmahJkoucy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το πρωί της Πέμπτης, η παρουσιάστρια μέσα από τη «Super Κατερίνα» προχώρησε σε προσωπικές εξομολογήσεις. «Αν θες τον άνθρωπό σου και είσαικαλά, ακόμη και το πάρα πολύ απλό μπορεί να σε συγκινήσει απίστευτα. Και τοπάρα πολύ εντυπωσιακό αν δεν είσαι πολύ ερωτευμένος, να το θεωρήσεις… Εμείς είχαμε πάει στο Παρίσι με μεγάλη παρέα και είχε βάλει το δαχτυλίδι κάτω από τοπιάτο. Ήμασταν σε ένα εστιατόριο και μετά έπαθα δηλητηρίαση. Είχαμε πάει σε ένα πολύ γνωστό και ψαγμένο εστιατόριο, βραβευμένο με αστέρια Michelin,κάπου χωμένο… Είχε βάλει, λοιπόν, το δαχτυλίδι κάτω από το πιάτο και πάω ναφάω, το βλέπω και λέω "Τι είναι αυτό καλέ, ψεύτικο είναι;”. Δεν το κατάλαβα. Και μου λέει "Θα με παντρευτείς; Εκείνη την ώρα σηκώθηκαν οι φίλοι μας και φώναζαν, σηκώσαμε όλο το μαγαζί. Είπα ναι, εννοείται και φώναζαν οι φίλοι μας "She said yes"», αποκάλυψε για την πρόταση γάμου από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

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