Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς - Σχεδόν 18.000 οι άστεγοι

Ο απολογισμός από τους δύο φονικούς σεισμούς που έπληξαν τον περασμένο μήνα τη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 4.561 νεκρούς, σύμφωνα με τα νεότερα, προσωρινά στοιχεία που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημος απολογισμός των αγνοουμένων. Ωστόσο τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι 50.000 άτομα παραμένουν αγνοούμενα. Πάντως ο Χόρχε Ροντρίγκεζ διέψευσε τις φήμες ότι θα σταματήσει η αναζήτηση των νεκρών στα συντρίμμια και προσπάθησε να κατευνάσει τους φόβους των οικογενειών ότι δεν θα πάρουν πίσω τις σορούς των αγαπημένων προσώπων τους.

Ο αριθμός των τραυματιών από τον σεισμό της 24ης Ιουνίου παρέμεινε στους 16.740. Οι άστεγοι ανέρχονται σε 17.907. Στη Λα Γκουάιρα, καθώς και στο γειτονικό Καράκας, έχουν δημιουργηθεί καταυλισμοί σε στάδια, πλατείες και δρόμους για οικογένειες που έχουν μείνει άστεγες.

Η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει πάνω από 40 οικόπεδα στη Λα Γκουάιρα, συνολικής έκτασης περίπου 584.000 τετραγωνικών μέτρων, για την κατασκευή νέων κατοικιών, δήλωσε ο Ροδρίγκες. Πρόσθεσε ότι θα χρειαστούν σημαντικοί πόροι για την κατασκευή περισσότερων κατοικιών, την παροχή βοήθειας για την πληρωμή ενοικίου και τη χορήγηση δανείων για την αγορά ακινήτων.