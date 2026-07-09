Η συγκινητική ανάρτηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη για τη Βάγια Νέστορα: Αποχαιρετούμε τη μάνα και γιαγιά

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, αποχαιρέτησε τη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, λίγη ώρα πριν τελεστεί η κηδεία της στην Κοζάνη.

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στον βαρύ φόρο που πλήρωσε η οικογένεια, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στους οικείους της.

«Σήμερα αποχαιρετάμε τη Βάγια Νέστορα. Τη μάνα που δολοφονήθηκε την 1η Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Πριν ξεριζωθεί βίαια από τη ζωή, βίωσε την απώλεια της κόρης της και μεγάλωνε το εγγόνι της.

Στεκόμαστε δίπλα στον Παναγιώτη που, μετά την απώλεια της κόρης, χάνει και τη σύζυγό του. Δίπλα στην Αφροδίτη που έχασε την αδερφή και τώρα τη μάνα της. Δίπλα στο παιδί που έχασε τη μάνα και τώρα τη γιαγιά του.

Δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να στέκεται απαθής σε αυτή τη φρικτή δολοφονία. Η πολιτική έχει αξία μόνο όταν είμαστε και παραμένουμε άνθρωποι», έγραψε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Όλη η ανάρτηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη

Σήμερα αποχαιρετάμε τη Βάγια Νεστορα. Τη μάνα που δολοφονήθηκε την 1η Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Πριν ξεριζωθεί βίαια από τη ζωή, βίωσε την απώλεια της κόρης της και μεγάλωνε το εγγόνι της. Στεκόμαστε δίπλα στον Παναγιώτη που μετά την απώλεια της κόρης, χάνει και τη σύζυγο του. Δίπλα στην Αφροδίτη που έχασε την αδερφή και τώρα τη μάνα της. Δίπλα στο παιδί που έχασε τη μάνα και τώρα τη γιαγιά του. Δεν ξέρω πως μπορεί κανείς να στέκεται απαθής σε αυτή τη φρικτή δολοφονία. Η πολιτική έχει αξία μόνο όταν είμαστε και παραμένουμε άνθρωποι.

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