Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Σήμερα στην Κοζάνη η κηδεία, παρουσία του πρωθυπουργού

Snapshot Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα θα πραγματοποιηθεί σήμερα 9 Ιουλίου στην Κοζάνη, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, θα παραστεί στην κηδεία παρά την πρόσφατη νοσηλεία της μετά την επίθεση.

Η οικογένεια ζητά δωρεές αντί στεφάνων στον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας» μέσω τραπεζικής κατάθεσης.

Η Αφροδίτη Νέστορα βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση υγείας και σε ιατρική παρακολούθηση μετά τη μεταφορά της σε κλινική πλαστικής χειρουργικής. Snapshot powered by AI

Σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από την τρομοκρατική, εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα.

Στην εξόδιο ακολουθία, που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, αναμένεται να παραστούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και η κόρη της εκλιπούσας, Αφροδίτη Νέστορα. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:00, ενώ μετά την τελετή θα ακολουθήσει η ταφή στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Η οικογένεια έχει εκφράσει την επιθυμία, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρεά στον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας». Οι δωρεές μπορούν να κατατίθενται στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204), με κωδικό δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.

Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Νέστορα είχε επίσης τραυματιστεί κατά την επίθεση. Την Τρίτη 7 Ιουλίου μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου σε κλινική πλαστικής χειρουργικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή και δεν προκαλεί ανησυχία, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

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