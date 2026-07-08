Ανδρουλάκης και Κουφονικολάκου στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη
Σε υψηλό στελεχιακό επίπεδο οι αποστολές ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στην κηδεία της μητέρας του στελέχους της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα
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- Στην κηδεία της Βάγιαςέστορα θα παραστούν υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ.
- Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα εκπροσωπήσει προσωπικά το κόμμα στην κηδεία.
- Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, θα παραστεί εκ μέρους της αστυνομίας.
- Την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπήσει η βουλευτής Κοζάνης, Καλλιόπη Βέττα.
- Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.
Σε υψηλό στελεχιακό επίπεδο θα κινηθούν οι αποστολές του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα από επίθεση αγνώστων με γκαζάκια στο σπίτι όπου διέμεναν στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ θα εκπροσωπήσει προσωπικά ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.
Εκ μέρους της ΕΛΑΣ στην κηδεία θα παραστεί η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Θεώνη Κουφονικολάκου, ενώ εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ θα παραστεί η βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέττα.
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