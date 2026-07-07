Θεσσαλονίκη: Βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα

Snapshot Η Αφροδίτη Νέστορα βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων και μεταφέρθηκε σε θάλαμο πλαστικής χειρουργικής στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η υγεία της Αφροδίτης Νέστορα παρουσιάζει βελτίωση, αλλά παραμένει ακινητοποιημένη λόγω των εγκαυμάτων.

Οι γιατροί θα επανεκτιμήσουν την κατάσταση της υγείας της την Τετάρτη.

Η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, έχασε τη ζωή της στην εμπρηστική επίθεση.

Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα θα γίνει την Πέμπτη στις 12:00 στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Snapshot powered by AI

Βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, ύστερα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της.

Η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε από τη μονάδα εγκαυμάτων σε θάλαμο πλαστικής χειρουργικής στο νοσοκομείο Παπανικολάου, με τα μηνύματα για την υγεία της να είναι βελτιωμένα.

Οι γιατροί θα επανεκτιμήσουν αύριο, Τετάρτη, την εξέλιξη της υγείας της, ωστόσο η ίδια δεν μπορεί να μετακινηθεί από το κρεβάτι λόγω των εγκαυμάτων που υπέστη.

Παράλληλα, η κηδεία της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την εμπρηστική επίθεση, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 12:00 στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη.