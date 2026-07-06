Την Πέμπτη στην Κοζάνη το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα - Τι ζητεί η οικογένεια

Snapshot Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη.

Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στον σύλλογο «Όραμα Ελπίδας».

Η Αφροδίτη Νέστορα, κόρη της εκλιπούσας και πολιτεύτρια της ΝΔ, θα παρευρεθεί στην κηδεία μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Οι δωρεές μπορούν να γίνουν μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς με συγκεκριμένα στοιχεία. Snapshot powered by AI

Το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα η οποία έχασε τη ζωή της στη φονική εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε στο σπίτι όπου διέμενε με τον σύζυγό της Παναγιώτη και με την κόρη της, πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, θα πουν την Πέμπτη 9 Ιουλίου συγγενείς και φίλοι στην κηδεία της που είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής της η ίδια Αφροδίτη Νέστορα η οποία μάλιστα επισημαίνει ότι επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνει δωρεά στον σύλλογο «Όραμα Ελπίδας». Η Αφροδίτη Νέστορα βγήκε σήμερα από την εξειδικευμένη μονάδα Εγκαυμάτων του Παπανικολάου και μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής του νοσοκομείου και αναμένεται να λάβει εξιτήρο τα επόμενα 24ωρα, ώστε να παρευρεθεί και η ίδια στην κηδεία της μητέρας της.

Η ανάρτηση της πολιτεύτριας της ΝΔ για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα:

«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η εξόδιος ακολουθία της πολυαγαπημένης μας μητέρας, συζύγου και γιαγιάς, Βάγιας Νέστορα, θα τελεστεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης.

Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

Στοιχεία δωρεάς: Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204

Κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και τη συμπαράστασή σας».