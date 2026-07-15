Παίρνει εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα - Σήμερα η απολογία του τρίτου κατηγορούμενου

Snapshot Η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο σήμερα μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Παρά την έξοδο από το νοσοκομείο, θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση και θα υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις για την επούλωση των εγκαυμάτων της.

Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα έχασε τη ζωή της από δολοφονική εμπρηστική επίθεση στις 1 Ιουλίου, με τους δύο βασικούς κατηγορούμενους ήδη προφυλακισμένους.

Σήμερα απολογείται ο τρίτος κατηγορούμενος, 24 ετών, που φέρεται να φιλοξένησε τους δύο βασικούς υπόπτους, ενώ οι κατηγορίες αφορούν σοβαρά εγκλήματα όπως ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Το σπίτι της οικογένειας Νέστορα φυλάσσεται συνεχώς, με τα μέτρα ασφαλείας να ενισχύονται περαιτέρω και να προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τους δημοσιογράφους. Snapshot powered by AI

Εξιτήριο αναμένεται να λάβει σήμερα, Τετάρτη, μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι θεράποντες ιατροί την ενημέρωσαν ότι, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες μετά τη 1 το μεσημέρι, θα μπορέσει να επιστρέψει στην οικία της. Ωστόσο, ο... Γολγοθάς της δεν τελειώνει σήμερα, καθώς θα παραμείνει υπό ιατρική ιατρική παρακολούθηση μιας και θα χρειαστεί να προχωρήσει σε διάφορες πλαστικές για την επούλωση των εγκαυμάτων της.

Αυτό είναι το λιγότερο βέβαια, μπροστά στην τραγωδία που βρήκε την οικογένειά της, με τον θάνατο της μητέρας της από τη δολοφονική επίθεση δύο ατόμων που έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Η Αφροδίτη Νέστορα, θα επιστρέψει στο σπίτι της, εκεί που την 1η Ιουλίου η μητέρα της βρήκε τραγικό θάνατο από τον εμπρηστικό μηχανισμό των δολοφόνων της. Αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται έξω από το σπίτι της, το οποίο φυλάσσεται από την πρώτη στιγμή της επίθεσης. Με την επιστροφή της, τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία δημοσιογράφων στην περιοχή.

Σήμερα η απολογία του τρίτου κατηγορούμενου

Παράλληλα, ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται σήμερα το πρωί ο τρίτος κατηγορούμενος για την υπόθεση. Πρόκειται για τον 24χρονο που φέρεται να φιλοξένησε στο σπίτι του τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, με την απολογία του να έχει προγραμματιστεί για περίπου τις 9:00.

Χθες, κρίθηκαν προφυλακιστέοι ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Σε βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμός και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, που αφορούν την κατοχή εκρηκτικών υλών.

Η δίωξη έχει ασκηθεί in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόποινες πράξεις που διερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση των κατηγοριών για κάθε κατηγορούμενο θα προκύψει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.