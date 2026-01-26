Έλον Μασκ: Η Κομισιόν ξεκινάει επίσημη έρευνα κατά του Grok για άσεμνες deepfake εικόνες

Η έρευνα θα εξετάσει αν το «Χ» έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Νομοθεσίας

Έλον Μασκ: Η Κομισιόν ξεκινάει επίσημη έρευνα κατά του Grok για άσεμνες deepfake εικόνες
Επίσημη έρευνα κατά του Grok, του ΑΙ chatbot της πλατφόρμας «Χ» του Έλον Μασκ, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την δημιουργία και διάδοση περιεχομένου όπως ψεύτικες σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες, το οποίο είναι παράνομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά παραβίαση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συγκεκριμένα της Digital Services Act, όπως ανακοίνωσε το εκτελεστικό όργανο της Ένωσης.

Η έρευνα θα εξετάσει αν το «Χ» έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Νομοθεσίας, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για τον περιορισμό των κινδύνων, την διαχείριση του περιεχομένου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είχε ανακοινώσει προηγουμένως η Ιρλανδή ευρωβουλευτής Ρετζίνα Ντόχερτι, χαιρετίζοντας την απόφαση της Κομισιόν να εκκινήσει επίσημη έρευνα. «Όταν εμφανίζονται αξιόπιστες πληροφορίες ότι συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για να βλάψουν γυναίκες και παιδιά, είναι σημαντικό η ευρωπαϊκή νομοθεσία να εξετάζει και να επιβάλλεται χωρίς καθυστέρηση», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Ντόχερτι.

Παράνομες και αποτρόπαιες οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών

Στις αρχές του Ιανουαρίου, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που διακινούνται στην πλατφόρμα «X» είναι παράνομες και αποτρόπαιες ενώνοντας την φωνή της με αξιωματούχους σε όλον τον κόσμο που καταδικάζουν την πληθώρα «κρουσμάτων» δημοσίευσης μη συναινετικού οπτικού υλικού στην πλατφόρμα. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιβολή συντηρητικών μέτρων, δίνοντας εντολή στην πλατφόρμα του Έλον Μασκ να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok έως το τέλος του 2026.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η ΕΕ είχε επιβάλει πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στο «X» για παραβίαση του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), παρά τις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι βάζει στο στόχαστρο τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Στις 12 Ιανουαρίου, η Ofcom, η βρετανική ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας κατά του «Χ» σχετικά με τις σεξουαλικά άσεμνες deepfake εικόνες που αναρτήθηκαν από το Grok, ενώ η βρετανική κυβέρνηση είχε καλέσει την πλατφόρμα να βρει «επειγόντως» λύση για να αποτραπεί η διασπορά πλαστών, «εξοργιστικών» εικόνων γυμνών γυναικών.

