Υποχώρησε ο Έλον Μασκ: Το ΑΙ εργαλείο Grok δεν θα μπορεί πλέον να «γδύνει» ανθρώπους

Έπειτα από εβδομάδες πίεσης για τις προκλητικές deepfake εικόνες, το Grok, το ενσωματωμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης του κοινωνικού δικτύου Χ (πρώην Twitter) του Έλον Μασκ, δεν θα μπορεί πλέον να «γδύνει» φωτογραφίες πραγματικών προσώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους σε κράτη που αυτό είναι παράνομο.

«Έχουμε εφαρμόσει τεχνολογικά μέτρα για να αποτρέψουμε τον λογαριασμό Grok από την επεξεργασία εικόνων πραγματικών προσώπων με προκλητική ενδυμασία», αναφέρει μια ανακοίνωση στο X.

Αντιδρώντας στην υποχώρηση του Έλον Μασκ, που είχε ισχυριστεί ότι θα αποτελούσε «λογοκρισία» να περιοριστεί η δυνατότητα του Grok που επεξεργαζόταν, κατά παραγγελία των χρηστών, φωτογραφίες και «έβαζε» άτομα σε μπικίνι χωρίς τη συγκατάθεσή τους, η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε «δικαιωμένη», μετά από την έκκληση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προς το Χ να ελέγξει το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης του.

They just want to suppress free speech https://t.co/IuEnsi1QSX — Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2026

Η αλλαγή ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά την δήλωση του ανώτατου εισαγγελέα της Καλιφόρνιας ότι η πολιτεία ξεκίνησε έρευνα για την εξάπλωση των άσεμνων φωτογραφιών τεχνητής νοημοσύνης, στις οποίες απεικονίζονταν ακόμα και παιδιά, που δημιουργήθηκαν από το Grok.

Γεωγραφικός αποκλεισμός και πρόσβαση μόνο για τους συνδρομητές

«Τώρα αποκλείουμε γεωγραφικά τη δυνατότητα όλων των χρηστών να δημιουργούν εικόνες πραγματικών ανθρώπων με μπικίνι, εσώρουχα και παρόμοια ενδύματα μέσω του λογαριασμού Grok και στο Grok in X σε εκείνες τις χώρες όπου αυτό είναι παράνομο», ανέφερε το X σε δήλωση την Τετάρτη (14/01).

Επανέλαβε επίσης ότι μόνο οι συνδρομητές θα μπορούν να επεξεργάζονται εικόνες χρησιμοποιώντας το Grok στην πλατφόρμα της.

Αυτό θα προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, βοηθώντας να διασφαλιστεί ότι όσοι προσπαθούν να κάνουν κατάχρηση του Grok για να παραβιάσουν το νόμο ή τις πολιτικές του X θα λογοδοτήσουν, σύμφωνα με τη δήλωση.

Με τις ρυθμίσεις NSFW (μη ασφαλές για την εργασία) ενεργοποιημένες, το Grok επιτρέπει «γυμνό άνω μέρους του σώματος φανταστικών ενήλικων ανθρώπων (όχι πραγματικών)» σύμφωνα με αυτό που μπορεί να δει κανείς σε ταινίες για ενηλίκους, έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του την Τετάρτη.

«Αυτό είναι το de facto πρότυπο στην Αμερική. Αυτό θα διαφέρει σε άλλες περιοχές ανάλογα με τους νόμους κάθε χώρας», δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος.

Note: With NSFW enabled, Grok is supposed allow upper body nudity of imaginary adult humans (not real ones) consistent with what can be seen in R-rated movies on Apple TV.



That is the de facto standard in America. This will vary in other regions according to the laws on a… — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026

Διεθνής κριτική

Τις τελευταίες ημέρες, ηγέτες από όλο τον κόσμο έχουν επικρίνει τη λειτουργία επεξεργασίας εικόνων του Grok.

Το Σαββατοκύριακο, η Μαλαισία και η Ινδονησία έγιναν οι πρώτες χώρες που απαγόρευσαν το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok, αφού χρήστες ανέφεραν ότι φωτογραφίες είχαν τροποποιηθεί για να δημιουργηθούν προκλητικές εικόνες χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Έρευνα στη Βρετανία

Η βρετανική ρυθμιστική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης, Ofcom, δήλωσε τη Δευτέρα (12/01) ότι θα διερευνήσει εάν το X παραβίασε τη βρετανική νομοθεσία εξαιτίας του άσεμνων φωτογραφιών που δημιουργούσε.

Ο βρετανός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι το X θα μπορούσε να χάσει το «δικαίωμα αυτορρύθμισης» εν μέσω της αντίδρασης για τις εικόνες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αργότερα την ίδια εβδομάδα δήλωσε ότι χαιρέτισε τις αναφορές ότι η εταιρεία έλαβε μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Ορισμένοι βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου εγκατέλειψαν επίσης το μέσο κοινωνικής δικτύωσης X μετά την κατακραυγή.

Ο δισεκατομμυριούχος είχε προχωρήσει και ο ίδιος σε αναρτήσεις που το Grok έβαζε σε μπικίνι άτομα, δημοσιεύοντας την Πρωτοχρονιά εικόνα με τον εαυτό του σε ένα μπλε μπικίνι. X

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Rob Bonta, δήλωσε την Τετάρτη: «Αυτό το υλικό, το οποίο απεικονίζει γυναίκες και παιδιά σε γυμνές και σεξουαλικά προκλητικές καταστάσεις, έχει χρησιμοποιηθεί για να παρενοχλήσει ανθρώπους στο διαδίκτυο».

Ερωτήματα για την εφαρμογή των νέων πολιτικών

Η ερευνήτρια πολιτικής Riana Pfefferkorn δήλωσε ότι είναι έκπληκτη που το X άργησε τόσο πολύ να εφαρμόσει τα νέα μέτρα ασφαλείας Grok και ότι οι λειτουργίες επεξεργασίας θα έπρεπε να είχαν αφαιρεθεί αμέσως μόλις άρχισε η κατάχρηση.

Παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η X θα εφαρμόσει τις νέες πολιτικές της, όπως το πώς το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης θα γνωρίζει αν μια εικόνα είναι πραγματικού προσώπου και τι μέτρα θα λάβει όταν οι χρήστες παραβιάζουν τους κανόνες, δήλωσε η Pfefferkorn.

Ο Μασκ δεν έχει παρουσιάσει τα περιστατικά με σοβαρότητα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι θα βοηθούσε αν σταματούσε «να κάνει πράγματα όπως να αναδημοσιεύει μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης του Κιρ Στάρμερ με μπικίνι».

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης