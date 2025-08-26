Έλον Μασκ: Μήνυση κατά Apple και OpenAI για «υποβάθμιση» του Grok

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI κατέθεσε μήνυση για «μονοπωλιακές» πρακτικές 

Έλον Μασκ: Μήνυση κατά Apple και OpenAI για «υποβάθμιση» του Grok
Ο CEO της xAI, Έλον Μασκ.
Η xAI του Έλον Μασκ κατέθεσε αγωγή εναντίον της Apple και της OpenAI τη Δευτέρα (25/08), κατηγορώντας τις εταιρείες ότι συμπεριφέρονται σαν μονοπώλια, υποστηρίζοντας ότι η Apple «υποβάθμισε» τους ανταγωνιστές του ChatGPT, όπως το Grok, στο App Store.

«Αυτή είναι η ιστορία δύο μονοπωλίων που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εξασφαλίσουν τη συνεχή κυριαρχία τους σε έναν κόσμο που κινείται με ταχείς ρυθμούς χάρη στην πιο ισχυρή τεχνολογία που έχει δημιουργήσει ποτέ η ανθρωπότητα: την τεχνητή νοημοσύνη», ισχυρίζεται η αγωγή. «Συνεργαζόμενοι, οι Apple και OpenAI έχουν κλειδώσει τις αγορές για να διατηρήσουν τα μονοπώλιά τους και να εμποδίσουν καινοτόμες οργανώσεις όπως η X και η xAI να ανταγωνιστούν».

Το Grok κατατάσσεται επί του παρόντος τρίτο στο App Store για εφαρμογές παραγωγικότητας, πίσω μόνο από το ChatGPT και το Gmail. Το «χωρίς λογοκρισία» chatbot είναι επίσης ενσωματωμένο στην κοινωνική πλατφόρμα X του Μασκ, η οποία είναι η νούμερο ένα δωρεάν εφαρμογή ειδήσεων στο App Store.

Η αγωγή επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην ενσωμάτωση του ChatGPT από την Apple στο λειτουργικό σύστημα iOS πέρυσι. «Αυτό σημαίνει ότι αν οι χρήστες iPhone θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα παραγωγικό chatbot τεχνητής νοημοσύνης για βασικές εργασίες στις συσκευές τους, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσουν το ChatGPT, ακόμα και αν θα προτιμούσαν να χρησιμοποιήσουν πιο καινοτόμα προϊόντα όπως το Grok της xAI», ισχυρίζεται η αγωγή. Αν και η Apple δεν έχει ανακοινώσει ενσωματώσεις άλλων chatbots, η συνεργασία με την OpenAI δεν αναφέρθηκε ως αποκλειστική κατά την κυκλοφορία. Τίποτα στο λειτουργικό σύστημα της Apple δεν εμποδίζει τους χρήστες iPhone να έχουν πρόσβαση σε chatbots όπως το Grok.

«Αυτή η τελευταία αγωγή είναι σύμφωνη με το συνεχιζόμενο μοτίβο παρενόχλησης του κ. Μασκ», δήλωσε η εκπρόσωπος της OpenAI, Kayla Wood, σύμφωνα με το Wired. Η Apple δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

sam-altman.jpg

O CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Associated Press

Το αποτέλεσμα αυτής της υποτιθέμενης σκευωρίας είναι ότι οι καταναλωτές έχουν λιγότερες επιλογές, ισχυρίζεται η xAI. «Αυτές οι επιπτώσεις στην αγορά —λιγότερος ανταγωνισμός, λιγότερες επενδύσεις και λιγότερη καινοτομία— τελικά βλάπτουν τους καταναλωτές μέσω της χαμηλότερης ποιότητας, τον περιορισμό των επιλογών και τις υψηλότερες τιμές από ό,τι θα υπήρχαν σε έναν κόσμο χωρίς την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά των εναγομένων», αναφέρει η αγωγή.

Ο Μασκ ήταν ιδρυτικό μέλος της ομάδας OpenAI πριν αποχωρήσει το 2018, ιδρύοντας τελικά μια ανταγωνιστική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία xAI. Ένα email προς το τμήμα Τύπου της xAI με αίτημα για σχόλιο σχετικά με την αγωγή επιστράφηκε.

«Η Apple η αγαπημένη μου εταιρεία τεχνολογίας»

Σε ένα δείπνο στο Σαν Φρανσίσκο νωρίτερα αυτό το μήνα, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, πώς βλέπει τη σχέση μεταξύ της OpenAI και της Apple: «Υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο θα θέλατε να είστε ο κύριος συνεργάτης της Apple;»

Ο Άλτμαν δεν απάντησε άμεσα στην ερώτηση. «Η Apple είναι η αγαπημένη μου εταιρεία τεχνολογίας εκτός από την OpenAI», είπε. Η OpenAI συνεργάζεται επί του παρόντος με τον διάσημο πρώην σχεδιαστή της Apple, Jony Ive, για ένα νέο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ο Άλτμαν είπε στο δείπνο ότι το προϊόν θα είναι ένα «νέο πρότυπο υπολογιστή», αν και αρνήθηκε να μοιραστεί λεπτομέρειες για το έργο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ μηνύει την OpenAI. Το 2024, ο Μασκ υπέβαλε καταγγελία εναντίον του κατασκευαστή του ChatGPT, ισχυριζόμενος ότι η εταιρεία είχε εγκαταλείψει την αρχική της αποστολή να αναπτύξει τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος της ανθρωπότητας, επιδιώκοντας μια κερδοσκοπική δομή. Ενώ η εταιρεία είχε αρχικά σχεδιαστεί ως μη κερδοσκοπική, αργότερα δημιούργησε μια κερδοσκοπική θυγατρική με σκοπό την συγκέντρωση κεφαλαίων.

