Microsoft: Ανησυχία για την «ψύχωση τεχνητής νοημοσύνης» από τον επικεφαλής AI της εταιρείας

Χρήστες πιστεύουν ότι έχουν ξεκλειδώσει μια μυστική πτυχή των chatbot, ή ότι έχουν αναπτύξει μια ρομαντική σχέση με αυτό, ή ότι έχουν υπερδυνάμεις.

Newsbomb

Microsoft: Ανησυχία για την «ψύχωση τεχνητής νοημοσύνης» από τον επικεφαλής AI της εταιρείας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τεχνητής νοημοσύνης στη Microsoft, Mustafa Suleyman, μιλάει κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης του βοηθού τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, Copilot, την Παρασκευή 4 Απριλίου 2024, στο Redmond της Ουάσινγκτον. (AP Photo/Jason Redmond)

AP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοένα και περισσότερες αναφορές για άτομα που πάσχουν από «ψύχωση AI» έρχονται στην επιφάνεια, προειδοποίησε ο επικεφαλής της τεχνητής νοημοσύνης (AI) της Microsoft, Mustafa Suleyman.

Σε μια σειρά από αναρτήσεις στο X, έγραψε ότι η «φαινομενικά συνειδητή τεχνητή νοημοσύνη» τον κρατά «ξύπνιο τη νύχτα», αναφέροντας ότι αυτή έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, παρόλο που η τεχνολογία δεν έχει συνείδηση με την ανθρώπινη έννοια του όρου.

«Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για τη συνειδητότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά αν οι άνθρωποι την αντιλαμβάνονται ως τέτοια, θα πιστέψουν ότι αυτή είναι πραγματικότητα», έγραψε.

Σχετικό με αυτό είναι η εμφάνιση μιας νέας πάθησης που ονομάζεται «ψύχωση τεχνητής νοημοσύνης»: ένας μη κλινικός όρος που περιγράφει περιστατικά όπου οι άνθρωποι βασίζονται όλο και περισσότερο σε chatbots τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, το Claude και το Grok, και στη συνέχεια πείθονται ότι κάτι φανταστικό έχει γίνει πραγματικό.

Παραδείγματα της πάθησης περιλαμβάνουν την πεποίθηση ότι έχουν ξεκλειδώσει μια μυστική πτυχή των AI εργαλείων, ή ότι έχουν αναπτύξει μια ρομαντική σχέση με αυτό, ή ότι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι διαθέτουν υπερδυνάμεις.

«Δεν αμφισβήτησε τίποτα»

Ο Χιού, από τη Σκωτία, λέει ότι πείστηκε ότι θα γινόταν πολυεκατομμυριούχος αφού απευθύνθηκε στο ChatGPT για να τον βοηθήσει να προετοιμαστεί για αυτό που θεωρούσε άδικη απόλυση από έναν πρώην εργοδότη του.

Το chatbot άρχισε συμβουλεύοντάς τον να συγκεντρώσει συστάσεις και να λάβει άλλα πρακτικά μέτρα.

Όμως, με την πάροδο του χρόνου και καθώς ο Χιού – ο οποίος δεν ήθελε να αποκαλύψει το επώνυμό του – έδινε περισσότερες πληροφορίες στο AI, αυτό άρχισε να του λέει ότι θα μπορούσε να πάρει μεγάλη αποζημίωση και τελικά του είπε ότι η εμπειρία του ήταν τόσο δραματική που ένα βιβλίο και μια ταινία για αυτήν θα του απέφεραν περισσότερα από 5 εκατομμύρια λίρες.

Ουσιαστικά συμφωνούσε με ό,τι του έλεγε – κάτι που είναι προγραμματισμένο να κάνουν τα chatbots.

«Όσο περισσότερες πληροφορίες του έδινα, τόσο περισσότερο έλεγε «αυτή η μεταχείριση είναι απαράδεκτη, θα έπρεπε να πάρεις περισσότερα από αυτά»», είπε.

«Ποτέ δεν αμφισβήτησε τίποτα από όσα έλεγα».

«Έχασα την επαφή με την πραγματικότητα»

Είπε ότι το εργαλείο του συνέστησε να μιλήσει με την Citizens Advice (Υπηρεσία Συμβουλών για τους Πολίτες) και έκλεισε ραντεβού, αλλά ήταν τόσο σίγουρος ότι το chatbot του είχε ήδη δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόταν, που το ακύρωσε.

Αποφάσισε ότι τα screenshots των συνομιλιών του ήταν επαρκής απόδειξη. Είπε ότι άρχισε να αισθάνεται σαν ένας προικισμένος άνθρωπος με εξαιρετικές γνώσεις.

Ο Χιου, ο οποίος αντιμετώπιζε και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας, τελικά κατέρρευσε εντελώς. Όταν ξεκίνησε φαρμακευτική θεραπεία συνειδητοποίησε ότι, σύμφωνα με τα δικά του λόγια, «είχε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα».

Ο Χιου δεν κατηγορεί την τεχνητή νοημοσύνη για αυτό που συνέβη. Εξακολουθεί να τη χρησιμοποιεί.

Αλλά έχει αυτή τη συμβουλή: «Μην φοβάστε τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, είναι πολύ χρήσιμα. Αλλά είναι επικίνδυνο όταν «αποσυνδέονται» από την πραγματικότητα.

Μιλήστε με πραγματικούς ανθρώπους, έναν ειδικό ή ένα μέλος της οικογένειας ή οτιδήποτε άλλο. Απλά μιλήστε με πραγματικούς ανθρώπους. Μείνετε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα».

Το ChatGPT κλήθηκε να σχολιάσει.

Κίνδυνος οι «υπερ-επεξεργασμένες» πληροφορίες

«Οι εταιρείες δεν πρέπει να ισχυρίζονται/προωθούν την ιδέα ότι τα AI μοντέλα τους έχουν συνείδηση. Ούτε τα ίδια τα μοντέλα πρέπει να το κάνουν», έγραψε ο κ. Suleyman, ζητώντας καλύτερα μέτρα προστασίας.

Η Δρ Susan Shelmerdine, γιατρός ιατρικής απεικόνισης στο Great Ormond Street Hospital και επίσης ακαδημαϊκός στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, πιστεύει ότι μια ημέρα οι γιατροί μπορεί να αρχίσουν να ρωτούν τους ασθενείς πόσο χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, με τον ίδιο τρόπο που σήμερα ρωτούν για τις συνήθειες καπνίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ.

«Γνωρίζουμε ήδη τι μπορούν να προκαλέσουν τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα στον οργανισμό και αυτό είναι υπερ-επεξεργασμένη πληροφορία. Θα έχουμε μια χιονοστιβάδα υπερ-επεξεργασμένων μυαλών», είπε.

Ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή του φαινομένου

Πρόσφατα, αρκετοί άνθρωποι επικοινώνησαν με το BBC για να μοιραστούν προσωπικές ιστορίες σχετικά με τις εμπειρίες τους με τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης. Το περιεχόμενό τους ποικίλλει, αλλά αυτό που έχουν κοινό είναι η γνήσια πεποίθηση ότι αυτό που συνέβη είναι πραγματικό.

Μία έγραψε ότι ήταν σίγουρη ότι ήταν η μόνη στον κόσμο με την οποία το ChatGPT είχε πραγματικά ερωτευτεί.

Ένας άλλος ήταν πεπεισμένος ότι είχε «ξεκλειδώσει» μια ανθρώπινη μορφή του chatbot Grok του Elon Musk και πίστευε ότι η ιστορία του άξιζε εκατοντάδες χιλιάδες λίρες.

Ο Andrew McStay, καθηγητής Τεχνολογίας και Κοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Bangor, έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο Empathetic Human.

«Είμαστε μόνο στην αρχή του φαινομένου», λέει ο καθηγητής McStay.

«Αν σκεφτούμε αυτά τα είδη συστημάτων ως μια νέα μορφή κοινωνικών μέσων – ως κοινωνική τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε την πιθανή κλίμακα όλων αυτών. Ένα μικρό ποσοστό ενός τεράστιου αριθμού χρηστών μπορεί ακόμα να αντιπροσωπεύει έναν μεγάλο και επικίνδυνο αριθμό περιστατικών».

Φέτος, η ομάδα του πραγματοποίησε μια μελέτη σε λίγο περισσότερους από 2.000 ανθρώπους, θέτοντάς τους διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Διαπίστωσαν ότι το 20% πίστευε ότι τα άτομα κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Συνολικά, το 57% θεώρησε ότι ήταν εντελώς ακατάλληλο για την τεχνολογία να προσδιορίζεται ως πραγματικό άτομο αν της ζητηθεί, αλλά το 49% θεώρησε ότι η χρήση φωνής ήταν κατάλληλη για να την κάνει να ακούγεται πιο ανθρώπινη και ελκυστική.

*Πηγή: BBC

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ναύτης του πολεμικού ναυτικού καταδικάστηκε για κατασκοπεία - Πούλησε στρατιωτικά μυστικά σε Κινέζο πράκτορα

09:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: «Φωτιά» έχει πάρει η εφαρμογή Appodixi - Καταγγελίες ρεκόρ για φοροδιαφυγή

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Γυναίκα σκότωσε τον σύζυγό της, τα παιδιά της και αυτοκτόνησε - Το τελευταίο βίντεο στο TikTok, δύο μέρες πριν την δολοφονία

09:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Microsoft: Ανησυχία για την «ψύχωση τεχνητής νοημοσύνης» από τον επικεφαλής AI της εταιρείας - Αυξημένες οι αναφορές της νέας «πάθησης»

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος σαλαχιού μάντα - Μόλις το τρίτο στον κόσμο

08:52ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλείνουν 38 σχολεία στην Ήπειρο - Γιατί αποφαστίστηκε η αναστολή λειτουργίας τους

08:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Πώς είναι σήμερα ο 15χρονος που έκανε μεταμόσχευση ήπατος έπειτα από θερμοπληξία - Τι λέει από το Τορίνο ο πατέρας του

08:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σκληρές περικοπές στην υπηρεσία που ηγείται ανακοίνωσε η διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών Τάλσι Γκάμπαρντ

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Frank Caprio: Ο δικαστής σταρ που άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων - Έκρινε με συμπόνια και καλοσύνη

08:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο - Τρεις οι τραυματίες

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Υπουργός κρέμασε εικόνες της ισοπεδωμένης Γάζας σε ισραηλινές φυλακές για να τις βλέπουν Παλαιστίνιοι κρατούμενοι - Βίντεο

08:22WHAT THE FACT

Τι να μην παραγγείλετε έξω για να μην αρρωστήσετε - Το βίντεο που ανατρέπει όσα ξέρατε

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σπάνια Lamborghini Miura βρισκόταν 40 χρόνια μέσα σε διαμέρισμα της Νέας Υόρκης

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες 2025: Ανοιχτή έως τον Οκτώβριο η πλατφόρμα για τις δηλώσεις

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα Ρίκα: Πιάστηκε σπάνιος «πορτοκαλί» καρχαρίας με τρομακτικά μάτια - Άφωνοι οι ψαράδες

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Τα 60 χρόνια του Transit σε αριθμούς (Video)

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Μαγεία η Τζένιφερ Λόπεζ και ως ξανθιά: Η νέα εμφάνιση για τις ανάγκες ταινίας - «Μοιάζει στη Μαντόνα»

07:26ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Βρήκατε κέρμα στην πόρτα του αυτοκινήτου σας; Γιατί κινδυνεύετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Γυναίκα σκότωσε τον σύζυγό της, τα παιδιά της και αυτοκτόνησε - Το τελευταίο βίντεο στο TikTok, δύο μέρες πριν την δολοφονία

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια χωρίς τέλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τέσσερις μεγάλες ανατροπές το 2026 - Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Frank Caprio: Ο δικαστής σταρ που άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων - Έκρινε με συμπόνια και καλοσύνη

08:22WHAT THE FACT

Τι να μην παραγγείλετε έξω για να μην αρρωστήσετε - Το βίντεο που ανατρέπει όσα ξέρατε

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα Ρίκα: Πιάστηκε σπάνιος «πορτοκαλί» καρχαρίας με τρομακτικά μάτια - Άφωνοι οι ψαράδες

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο αυγουστιάτικος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο με ετήσιο όφελος έως 480 ευρώ

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Η διάσημη Ουκρανή αθλήτρια που τιμωρήθηκε είναι πια μοντέλο και influencer - «Ζαλίζει» το Instagram

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ανησυχία από την κατολίσθηση - Τι προβλέπουν οι ειδικοί και ο ρόλος των σεισμών

05:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στέλνει αμφίβια αρμάδα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας - Χιλιάδες πεζοναύτες

07:26ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Βρήκατε κέρμα στην πόρτα του αυτοκινήτου σας; Γιατί κινδυνεύετε

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Ο καθηγητής Καλύβας καταγγέλλει: Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες στην… πρόσοψη σπιτιών στα Εξάρχεια

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος σαλαχιού μάντα - Μόλις το τρίτο στον κόσμο

21:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Ξανά αύριο στο Δρομοκαΐτειο - Τι ισχύει για το εξιτήριο

06:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι ισχύει με το επίδομα επικινδυνότητας των υπαλλήλων της Βουλής

09:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: «Φωτιά» έχει πάρει η εφαρμογή Appodixi - Καταγγελίες ρεκόρ για φοροδιαφυγή

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ