Sam Altman: Ζούμε σε μία «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης - «Υπερβολικά ενθουσιασμένοι» οι επενδυτές

Οι αναλυτές, αλλά και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, ανησυχούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια τεράστια οικονομική φούσκα

Sam Altman: Ζούμε σε μία «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης - «Υπερβολικά ενθουσιασμένοι» οι επενδυτές
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, πιστεύει ότι, δεδομένης της υπερβολικού ενθουσιασμού και των δαπανών των επενδυτών για την τεχνητή νοημοσύνη, ο κόσμος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μία «φούσκα» της AI.

Ο Altman έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με το The Verge και μια ομάδα άλλων δημοσιογράφων την Πέμπτη.

«Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι επενδυτές στο σύνολό τους είναι υπερβολικά ενθουσιασμένοι με την τεχνητή νοημοσύνη; Η άποψή μου είναι ναι», δήλωσε ο Altman. «Είναι η τεχνητή νοημοσύνη το πιο σημαντικό πράγμα που έχει συμβεί εδώ και πολύ καιρό; Η άποψή μου είναι επίσης ναι».

Ανέφερε επίσης ότι μετάνιωσε για την ξαφνική κυκλοφορία του GPT-5, του τελευταίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. «Νομίζω ότι τα κάναμε θάλασσα με το λανσάρισμα», δήλωσε ο Altman.

Όταν κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, το GPT-5 αντικατέστησε όλα τα προηγούμενα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου του GPT-4o. Αυτό οδήγησε σε διαμαρτυρίες από τους οπαδούς που προτιμούσαν το GPT-4o, χάρη στη μεγαλύτερη του έμφαση στον διάλογο. Σε απάντηση, η OpenAI επέστρεψε την πρόσβαση στο 4o για τους χρήστες Plus.

Ο Altman μοιράστηκε επίσης τις ανησυχίες του για την παρακοινωνική σχέση που δημιουργούν ορισμένοι άνθρωποι με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του, αλλά επιβεβαίωσε ότι το ChatGPT δεν θα γίνει ποτέ «ερωτικού τύπου» ρομπότ.

«Αχίλλειος πτέρνα» η χωρητικότητα των διακομιστών

Ο Altman δήλωσε ότι το ChatGPT έχει 700 εκατομμύρια χρήστες την εβδομάδα, καθιστώντας το τον πέμπτο πιο δημοφιλή ιστότοπο στον κόσμο. Προβλέπει ότι το ChatGPT θα ανέβει σύντομα στην τρίτη θέση, ξεπερνώντας το Instagram και το Facebook, αλλά πίσω από το Google και το YouTube.

Η δημοτικότητα σημαίνει ότι οι διακομιστές της OpenAI έχουν φτάσει στο όριο της χωρητικότητάς τους. Το φορτίο είναι τόσο μεγάλο που ο Altman παραδέχεται ότι η OpenAI δεν μπορεί να κυκλοφορήσει καλύτερα μοντέλα που έχει ήδη αναπτύξει, επειδή δεν υπάρχει αρκετή χωρητικότητα διακομιστών για να ανταποκριθεί. Σύμφωνα με τον CEO, η OpenAI θα δαπανήσει ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε κέντρα δεδομένων στο «όχι πολύ μακρινό μέλλον».

Οι επενδύσεις στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Renaissance Macro Research, οι επενδυτικές δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλαν περισσότερο στο ΑΕΠ των ΗΠΑ τα τελευταία δύο τρίμηνα από όλες τις άλλες καταναλωτικές δαπάνες.

Η Google, η Amazon, η Meta και η Microsoft σχεδιάζουν να δαπανήσουν 364 δισεκατομμύρια δολάρια για την τεχνητή νοημοσύνη μόνο το 2025. Τέτοιες δαπάνες ενισχύουν την οικονομία συνολικά και οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές εξωτερικές επιπτώσεις.

Οι παγκόσμιες δασμολογικές επιβαρύνσεις που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ σημαίνουν ότι οι επενδυτές βλέπουν τις εταιρείες λογισμικού ως ασφαλές καταφύγιο, καθώς αυτές εστιάζουν λιγότερο στην εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών. Οι αναλυτές ανησυχούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια τεράστια οικονομική φούσκα. Αν αυτή «σκάσει», οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες, ενδεχομένως και καταστροφικές για την παγκόσμια οικονομία.

*Πηγή: AOL

