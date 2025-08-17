Μόνο έτσι μπορεί να σωθεί η ανθρωπότητα από την υπερ-νοήμονα τεχνητή νοημοσύνη

Ο «νονός της τεχνητής νοημοσύνης» αποκάλυψε τον μόνο τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα μπορεί να επιβιώσει από την εμφάνιση της υπερ-ευφυούς τεχνητής νοημοσύνης.

Μπορεί να ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, αλλά οι ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη προειδοποιούν ότι οι μηχανές μπορεί να μην παραμείνουν υποτελείς στην ανθρωπότητα για πολύ.

Ο Τζέφρι Χίντον πιστεύει ότι τα υπερ-νοήμονα συστήματα έχουν 20% πιθανότητα να καταστρέψουν τους ανθρώπους

Καθώς η νοημοσύνη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να αναπτύσσεται με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, πολλοί πιστεύουν ότι θα έρθει η μέρα που η «υπερ-ευφυής Τεχνητή Νοημοσύνη» θα γίνει πιο ισχυρή από τους δημιουργούς της, σημειώνει η Daily Mail.

Ο καθηγητής Τζέφρι Χίντον, βραβευμένος με Νόμπελ, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ο «νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης», λέει ότι οι πιθανότητες η Τεχνητή Νοημοσύνη να καταστρέψει την ανθρωπότητα κυμαίνονται μεταξύ 10 και 20%. Ωστόσο, ο καθηγητής Χίντον έχει προτείνει έναν ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα θα μπορούσε να επιβιώσει από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Τι είπε σε πρόσφατο συνέδριο

Μιλώντας στο συνέδριο Ai4 στο Λας Βέγκας, ο καθηγητής Χίντον του Πανεπιστημίου του Τορόντο υποστήριξε ότι πρέπει να προγραμματίσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ώστε να επιδεικνύει «μητρικά ένστικτα» απέναντι στην ανθρωπότητα.

Ο καθηγητής Χίντον σημείωσε: «Το σωστό μοντέλο είναι το μόνο μοντέλο που έχουμε, όπου ένα πιο έξυπνο ον ελέγχεται από ένα λιγότερο έξυπνο ον, δηλαδή μια μητέρα που ελέγχεται από το παιδί της. Αυτό είναι το μόνο καλό αποτέλεσμα. Αν δεν γίνει ο γονέας μου, θα με αντικαταστήσει».

Ο Τζέφρι Χίντον, γνωστός για το πρωτοποριακό του έργο στα «νευρωνικά δίκτυα» που στηρίζουν τη σύγχρονη Τεχνητή Νοημοσύνη, παραιτήθηκε από τη θέση του στην Google το 2023 για να «μιλήσει ανοιχτά για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Σύμφωνα με τον καθηγητή Χίντον, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι τα επόμενα 20-25 χρόνια, η ανθρωπότητα θα δημιουργήσει τεχνητή νοημοσύνη που θα ξεπεράσει τον εαυτό της σε όλους τους τομείς της νοημοσύνης. Αυτό θα σημαίνει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία μας, οι άνθρωποι δεν θα είναι πλέον το πιο έξυπνο είδος στον πλανήτη, εξηγεί η Daily Mail. Μια τέτοια ανακατανομή εξουσίας θα οδηγήσει σε μια αλλαγή κοσμικών διαστάσεων, η οποία μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει στην εξαφάνιση του είδους μας.

Ο καθηγητής Χίντον δήλωσε στο συνέδριο ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα «επιτύχει δύο δευτερεύοντες στόχους πολύ γρήγορα εάν ενεργήσει έξυπνα. Ο ένας είναι να παραμείνει ζωντανή. Και ο άλλος δευτερεύoν στόχος είναι να αποκτήσει περισσότερο έλεγχο».

«Υπάρχουν όλοι οι λόγοι να πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε τεχνητή νοημοσύνη θα προσπαθήσει να παραμείνει ζωντανή», εξήγησε.

Ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα μας καταστρέψει για να διατηρηθεί είναι να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι και οι φιλοδοξίες της ευθυγραμμίζονται με αυτό που θέλουμε - ένα πρόβλημα που οι μηχανικοί ονομάζουν «πρόβλημα ευθυγράμμισης».

Η λύση του καθηγητή Χίντον είναι να στραφεί στην εξέλιξη για έμπνευση, και αυτό που βλέπει ως τη μόνη περίπτωση όπου ένα λιγότερο ευφυές ον ελέγχει ένα πιο ευφυές. Δίνοντας στην Τεχνητή Νοημοσύνη μητρικά ένστικτα, θα επιδιώξει να προστατεύσει και να θρέψει την ανθρωπότητα αντί να την βλάψει, ακόμη και με μεγάλο κόστος για την ίδια την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο καθηγητής Χίντον λέει: «Αυτές οι υπερ-έξυπνες, φροντιστικές, τεχνητά νοήμονες μητέρες, οι περισσότερες από αυτές δεν θα θέλουν να απαλλαγούν από το μητρικό ένστικτο επειδή δεν θέλουν να πεθάνουμε».

Μιλώντας στο CNN, ο καθηγητής Hinton προειδοποίησε επίσης ότι η τρέχουσα στάση των προγραμματιστών τεχνητής νοημοσύνης ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη. «Οι άνθρωποι έχουν επικεντρωθεί στο να κάνουν αυτά τα πράγματα πιο έξυπνα, αλλά η νοημοσύνη είναι μόνο ένα μέρος ενός ανθρώπου. Πρέπει να τους κάνουμε να νιώσουν ενσυναίσθηση μαζί μας», είπε ο επιστήμονας. «Όλη αυτή η ιδέα ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι κυρίαρχοι και η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να είναι υποτακτική είναι αυτή η ιδέα της τεχνολογικής αδελφότητας, η οποία δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει όταν είναι πολύ πιο έξυπνοι από εμάς».

