Αυτό το είδος μουσικής ακούν οι λιγότερο ευφυείς άνθρωποι σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη

Η σχέση μεταξύ των μουσικών προτιμήσεων και της νοημοσύνης αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και χρόνια. Πρόσφατα, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT και το Gemini ανέλυσαν αυτή τη σχέση, υποδεικνύοντας ότι ορισμένα είδη μουσικής μπορεί να συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα γνωστικών ικανοτήτων.

Σύμφωνα με αυτές τις αναλύσεις, τα άτομα με χαμηλότερο IQ τείνουν να προτιμούν είδη όπως τη reggaeton, την τραπ και ορισμένες παραλλαγές της εμπορικής ποπ. Αυτά τα είδη μουσικής χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενους στίχους και απλούς ρυθμούς, οι οποίοι δεν απαιτούν σημαντική πνευματική προσπάθεια για να κατανοηθούν.

Χαρακτηριστικά αυτών των ειδών:

Απλοί στίχοι : Άμεσα και επαναλαμβανόμενα μηνύματα.

: Άμεσα και επαναλαμβανόμενα μηνύματα. Απλοί ρυθμοί : προβλέψιμες μουσικές δομές.

: προβλέψιμες μουσικές δομές. Εύκολη κατανάλωση: Δεν απαιτούν βαθιά ανάλυση.

Αντίθετα, είδη όπως η κλασική μουσική, η τζαζ και η ροκ έχουν πιο σύνθετες δομές και περίπλοκες αρμονίες, οι οποίες μπορεί να διεγείρουν περισσότερο τον εγκέφαλο και να συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα νοημοσύνης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ευρήματα αυτά δεν υποδηλώνουν άμεση αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της ακρόασης μουσικής και του επιπέδου νοημοσύνης. Παράγοντες όπως το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, η εκπαίδευση και οι προσωπικές εμπειρίες παίζουν επίσης βασικό ρόλο στις μουσικές προτιμήσεις και τη γνωστική ανάπτυξη.

