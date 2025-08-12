Metallica: Δέκα πράγματα που δεν ξέρετε για το «The Black Album» - Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1991

Σαν σήμερα 12 Αυγούστου, πριν από 34 χρόνια κυκλοφόρησε ο πιο επιτυχημένος δίσκος των Metallica, αυτός που τους εκτόξευσε στο status των καλλιτεχνών που γεμίζουν στάδια. Το, ομώνυμο, λεγόμενο «The Black Album» εξαιτίας του μαύρου εξώφυλλού του, κυκλοφόρησε στις 12 Αυγούστου 1991 και περιλαμβάνει κορυφαία τραγούδια του συγκροτήματος όπως τα «Enter Sandman», «Sad but true», «Nothing else matters», «The Unforgiven», «Wherever I may roam», «Holier than thou» κ.α.

Το πέμπτο άλμπουμ των Metallica άνοιξε νέους δρόμους στο συγκρότημα καθώς ο ήχος τους έγινε πιο βαρύς και η ταχύτητά του έπεσε σε σχέση με τα προηγούμενα. Έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard και έμεινε εκεί για τέσσερις εβδομάδες. Εχει πουλήσει περισσότερα από 30.000.000 αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και μόνο στις ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 20.000.000 αντίτυπα σε πωλήσεις.

«The Black Album»

Διαβάστε 10 πράγματα που πιθανόν δεν γνωρίζατε για το «The Black Album» των Metallica:

Ο κιθαρίστας Κερκ Χάμετ έχασε την Porsche 911 Carrera του σε στοίχημα με τον tour manager του συγκροτήματος ο οποίος είχε προβλέψει ότι το άλμπουμ θα πούλαγε 6.000.000 αντίτυπα μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο Χάμετ έβαλε στοίχημα το πολυτελές αυτοκίνητό του ότι αυτό δεν θα συνέβαινε και τελικά έχασε.

Ο Κερτ Κομπέιν των Nirvana ήταν ένας από τους πρώτους που άκουσαν ολόκληρο το άλμπουμ καθώς μόλις τέσσερις μέρες μετά την κυκλοφορία του σινγκλ «Enter Sandman», στις 3 Αυγούστου 1991, πήγε στην ακρόαση του άλμπουμ στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Ο παραγωγός του άλμπουμ, Μπομπ Ροκ ήθελε το πρώτο σινγκλ του δίσκου να είναι το «Holier than thou» και όχι το «Enter Sandman» όπως ήθελε το συγκρότημα. Και κάθε φορά που τον συναντάνε από τότε, του δεν παραλείπουν να του θυμίζουν την λανθασμένη εκτίμησή του.

Το άλμπουμ δεν αρέσει 100% στο συγκρότημα καθώς περιλαμβάνει και τραγούδια που, από απόσταση χρόνων, δεν συγκαταλέγονται στα αγαπημένα τους. «Το “Through the never” είναι κάπως τρελό. Το “Don’t tread on me” δεν μου αρέσει μουσικά. Το “Holier than thou” είναι ένα ανόητο τραγούδι, έτσι γράφαμε παλιά», έχει πει ο Τζέιμς Χέτφιλντ.

Ο Κερκ Χάμετ δεν συμμετέχει στο ελάχιστο στο «Nothing else matters».

Όταν ο Τζέιμς Χέτφιλντ ηχογράφησε τα φωνητικά στο «Nothing else matters» και το «The unforgiven», είχε ως έμπνευση τον Κρις Αϊζακ στο τραγούδι του «Wicked game». Ο Μπομπ Ροκ τον θυμάται να του λέει: «πως μπορώ να τραγουδήσω έτσι;».

Ο Τζέιμς Χέτφιλντ ήταν συνήθως αρνητικός στις ιδέες και τις προτροπές του Μπομπ Ροκ για αυτό κι εκείνος τον αποκαλούσε «Δρ. Νο». «Μου απαντούσε όχι ακόμα και πριν τελειώσω τη φράση μου», λέει ο Μπομπ Ροκ.

Ο προσωρινός τίτλος του άλμπουμ ήταν «Married to metal» καθώς το διάστημα της ηχογράφησης, ο Κερκ Χάμετ, ο Τζέισον Νιούστεντ και ο Λαρς Ούλριχ έπαιρναν διαζύγιο από τις συντρόφους τους. «Όταν θέλαμε να φτιάξουμε το κέφι ο ένας στον άλλο λέγαμε ότι “Ξέρεις με ποιον είμαστε παντρεμένοι; Είμαστε παντρεμένοι με το μέταλ”. Δεν υπάρχει κάτι πιο χαζό να πει κανείς», έλεγε ο Λαρς το 1995.

Οι σχέσεις του συγκροτήματος με τον παραγωγό Μπομπ Ροκ ήταν αρκετά συγκρουσιακές και δεν ήταν λίγες οι φορές που εκείνος τους έλεγε κατά πρόσωπο ότι δεν ήθελε να ξαναδουλέψει μαζί τους. Κι εκείνοι από την πλευρά τους έτρεφαν αντίστοιχα συναισθήματα. Όμως, τελικά συνεργάστηκαν εκ νέου στα τρία απόμενα άλμπουμ τους, «Load», «Re-Load» και «St. Anger».

Την 1η Αυγούστου του 2021 το βίντεο κλιπ του «Nothing else matters» συμπλήρωσε 1 δις. views στο Youtube και είναι το πρώτο βίντεο κλιπ των Metallica που το κατάφερε αυτό.