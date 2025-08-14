Γάζα: Νεαροί μουσικοί τραγουδούν και παίζουν στα ερείπια του πολέμου

Το μελωδικό τραγούδι ενός αγοριού γέμισε μία σκηνή στην πόλη της Γάζας, ενώ μια ορχηστρική μελωδία και ήσυχες αρμονίες τραγουδιστών μαζί με απαλή μουσική αιωρούνταν στους δρόμους αυτές τις μέρες, σκεπάζοντας ενίοτε τον θανατηφόρο ήχο από τις βόμβες και τις σφαίρες.

Οι νεαροί μαθητές συμμετείχαν σε ένα μάθημα που έδωσαν στις 4 Αυγούστου καθηγητές από το Εθνικό Ωδείο Μουσικής Edward Said, οι οποίοι συνέχισαν τα μαθήματα σε στρατόπεδα εκτοπισμένων και κατεστραμμένα κτήρια ακόμη και μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ που τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν την έδρα τους στην πόλη.

«Όταν παίζω, νιώθω σαν να πετάω μακριά», είπε η Rifan al-Qassas, 15 ετών, η οποία άρχισε να μαθαίνει ούτι, ένα αραβικό λαούτο, όταν ήταν εννέα ετών. Ελπίζει να παίξει μια μέρα στο εξωτερικό. «Η μουσική μου δίνει ελπίδα και απαλύνει τον φόβο μου», είπε.

Teachers from the Edward Said National Conservatory of Music have continued classes from displacement camps and shattered buildings in Gaza even after Israel’s bombardments forced them to abandon the school’s main building in the city https://t.co/34EOuIM77j — Reuters (@Reuters) August 14, 2025

Η Al-Qassas ελπίζει να παίξει μια μέρα στο εξωτερικό, είπε κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος το Σαββατοκύριακο στο βομβαρδισμένο Κολλέγιο, ένα σχολείο στην πόλη της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε ξανά τμήματα της πόλης στις 12 Αυγούστου, προκαλώντας περισσότερους από 120 νεκρούς τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Το ωδείο ιδρύθηκε στη Δυτική Όχθη και αποτελούσε πολιτιστική σανίδα σωτηρίας για τη Γάζα από τότε που άνοιξε ένα παράρτημα εκεί πριν από 13 χρόνια, διδάσκοντας κλασική μουσική μαζί με δημοφιλή μουσικά είδη, μέχρι που το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμό του στον μεσογειακό θύλακα σε απάντηση στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Πριν από τις μάχες, το Ισραήλ μερικές φορές έδινε στους καλύτερους φοιτητές άδειες εξόδου για να ταξιδέψουν εκτός Γάζας για να παίξουν στην Ορχήστρα Νέων της Παλαιστίνης, το περιοδεύον σύνολο του ωδείου. Άλλοι εμφανίζονταν εντός της Γάζας, δίνοντας συναυλίες τόσο σε αραβικές όσο και σε δυτικές παραδόσεις.

Μετά από 22 μήνες βομβαρδισμού, ορισμένοι από τους φοιτητές είναι πλέον νεκροί, δήλωσε ο Suhail Khoury, πρόεδρος του ωδείου, συμπεριλαμβανομένης της 14χρονης βιολονίστριας Lubna Alyaan, η οποία σκοτώθηκε μαζί με την οικογένειά της στις αρχές του πολέμου.

In war-torn Gaza, musicians from the Edward Said National Conservatory are rebuilding their artistic troupe after a year of rehearsals amid displacement and destruction. #nocomment pic.twitter.com/jVo9Q1gT0C — NoComment (@nocomment) August 8, 2025

Το παλιό σχολείο μετατράπηκε σε ερείπια, σύμφωνα με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο από έναν δάσκαλο. Οι τοίχοι είχαν καταρρεύσει και οι αίθουσες ήταν γεμάτες με συντρίμμια. Ένα πιάνο με ουρά είχε εξαφανιστεί.

Την περασμένη εβδομάδας, πάνω από δώδεκα μαθητές συγκεντρώθηκαν κάτω από τα θρόισμα των πλαστικών φύλλων της σκηνής για να εξασκηθούν σε όργανα που έχουν διατηρηθεί προσεκτικά κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Κανένα φύλλο συκής δεν θα μαραθεί μέσα μας», τραγούδησε το αγόρι, ένας στίχος από έναν δημοφιλή θρήνο για την απώλεια των Παλαιστινίων μέσα από γενιές εκτοπισμού από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Λίγα όργανα έχουν επιβιώσει από τις μάχες, δήλωσε ο Fouad Khader, ο οποίος συντονίζει τα μαθήματα για το ωδείο. Οι δάσκαλοι έχουν αγοράσει μερικά από άλλους εκτοπισμένους για να τα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές. Αλλά μερικά από αυτά έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού, είπε. Οι εκπαιδευτές έχουν πειραματιστεί κατασκευάζοντας τα δικά τους κρουστά όργανα από άδεια κουτιά και δοχεία για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά, είπε.

Στις αρχές του περασμένου έτους, ο Ahmed Abu Amsha, καθηγητής κιθάρας και βιολιού με μεγάλη γενειάδα και πλατύ χαμόγελο, ήταν από τους πρώτους διασκορπισμένους δασκάλους και μαθητές του ωδείου που άρχισαν να προσφέρουν ξανά μαθήματα, παίζοντας κιθάρα τα βράδια ανάμεσα στις σκηνές των εκτοπισμένων στο νότιο τμήμα της Γάζας, όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού των 2,1 εκατομμυρίων είχε αναγκαστεί να μετακινηθεί λόγω των ισραηλινών διαταγών εκκένωσης και των βομβαρδισμών.

Στη συνέχεια, μετά την έναρξη της εκεχειρίας τον Ιανουάριο, ήταν ανάμεσα στις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που επέστρεψαν βόρεια στην πόλη της Γάζας, μεγάλο μέρος της οποίας έχει ισοπεδωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Τους τελευταίους έξι μήνες, ζει και εργάζεται στην κεντρική περιοχή της πόλης, μαζί με συναδέλφους του διδάσκοντας ούτι, κιθάρα, τύμπανα και νέι, ένα φλάουτο από καλάμι, σε μαθητές που μπορούσαν να φτάσουν στις σκηνές ή στα γεμάτα οβίδες κτήρια του Κολλεγίου της Γάζας. Πηγαίνουν επίσης σε νηπιαγωγεία για μαθήματα με μικρά παιδιά.

In Gaza, children are enduring the psychological impact of the Israeli war.

Some volunteers have started providing music lessons, in an effort to help young Palestinians heal through sound. pic.twitter.com/8dXVzNFIWs — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) August 9, 2025

Οι δάσκαλοι προσφέρουν επίσης μαθήματα μουσικής στη νότια και κεντρική Γάζα, με 12 μουσικούς και τρεις καθηγητές τραγουδιού να διδάσκουν σχεδόν 600 μαθητές σε όλο τον θύλακα τον Ιούνιο, ανέφερε το ωδείο.

Ο Αμπού Άμσα είπε ότι οι δάσκαλοι και οι γονείς των μαθητών ανησυχούν επί του παρόντος για το ενδεχόμενο να ξεριζωθούν ξανά μετά την απόφαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου στις 8 Αυγούστου να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας. Το Ισραήλ δεν έχει δηλώσει πότε θα ξεκινήσει τη νέα επίθεση.

Έξω από τη σκηνή των καθηγητών μουσικής, η πόλη της Γάζας έχει μετατραπεί σε μάζα από ετοιμόρροπο σκυρόδεμα, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι είναι στοιβαγμένοι σε καταφύγια ή καταυλισμούς με σχεδόν καθόλου φαγητό, καθαρό νερό ή ιατρική βοήθεια. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι λένε ότι πρέπει να ξεπεράσουν την αδυναμία τους από την έλλειψη τροφίμων για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και αρκετοί από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους δήλωσαν στις 12 Αυγούστου ότι «η πείνα εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» στη Γάζα. Το Ισραήλ αμφισβητεί τα στοιχεία για τον υποσιτισμό στον θύλακα που διοικείται από τη Χαμάς.

Η Σάρα αλ-Σουγουάρκι, 20 ετών, είπε ότι μερικές φορές η πείνα και η κούραση σημαίνουν ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί το σύντομο περπάτημα μέχρι τα δύο μαθήματα μουσικής που κάνει κάθε εβδομάδα, αλλά λατρεύει την κιθάρα. «Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα είδη, αλλά πιο συγκεκριμένα τη ροκ. Μου αρέσει πολύ η ροκ», είπε.

Οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 61.000 ανθρώπους, ανάμεσά τους περισσότερους από 1.400 που πήγαν σε σημεία βοήθειας για να προμηθευτούν τρόφιμα. Το Ισραήλ λέει ότι η Χαμάς είναι υπεύθυνη για τα δεινά, μετά την επίθεση του Οκτωβρίου 2023 από τη Γάζα, όταν οι ένοπλοί της σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και απήγαγαν 250 ομήρους σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

