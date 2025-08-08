Πρώην διοικητής των IDF για τη Γάζα: «Όλοι θα βρεθούν στον κρεατομηχανή»

Ο Ντορόν Κεμπέλ, πρώην αναπληρωτής διοικητής της μονάδας ειδικών επιχειρήσεων των IDF Sayeret Matkal, μίλησε στο Newsday του BBC για το πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν οι επεκτεινόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Είπε ότι ο ισραηλινός στρατός θα ήθελε οι δικές του δυνάμεις να υποστούν όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα κινούνται αργά στην περιοχή, και ότι πιθανότατα θα ζητήσουν από τους πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή προκειμένου να βλάψουν όσο το δυνατόν λιγότερους ανθρώπους.

«Νομίζω ότι αυτή η κίνηση είναι κακά νέα βραχυπρόθεσμα για όλους στο πεδίο... μαχητές των IDF, ομήρους, Παλαιστίνιους και Χαμάς», είπε. «Όλοι θα βρεθούν σε αυτόν τον κρεατομηχανή, και θα είναι τρομερά τραγικό για όλους τους εμπλεκόμενους βραχυπρόθεσμα».

