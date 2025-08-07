Ιορδανία: Οι Άραβες θα υποστηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνήσουν και αποφασίσουν οι Παλαιστίνιοι

Παλαιστίνιοι σπεύδουν να συλλέξουν ανθρωπιστική βοήθεια που ρίχτηκε από αέρος στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Ιορδανός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως οι Άραβες «θα υποστηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνήσουν και αποφασίσουν οι Παλαιστίνιοι», σχολιάζοντας τη δήλωση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως το Ισραήλ προτίθεται να παραδώσει εν ευθέτω χρόνω τη διακυβέρνηση της Γάζας σε αραβικές δυνάμεις.

«Η ασφάλεια της Γάζας πρέπει να αποκατασταθεί από νόμιμους παλαιστινιακούς θεσμούς», είπε ο αξιωματούχος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Νετανιάχου δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με το μοντέλο διακυβέρνησης της Γάζας που έχει κατά νου, ούτε διευκρίνισε ποιες αραβικές χώρες θεωρεί πως θα μπορούσαν να εμπλακούν.

«Οι Άραβες δεν θα συμφωνήσουν με τις πολιτικές του Νετανιάχου ούτε θα καθαρίσουν το χάος που δημιούργησε», τόνισε στο Reuters ο ιορδανός αξιωματούχος.

Διαβάστε επίσης