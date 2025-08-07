Ο Νετανιάχου λέει ότι θέλει τον στρατιωτικό έλεγχο όλη της Γάζας και όχι να την προσαρτήσει

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ σχετικά με το σχέδιο του Νετανιάχου, αν θα προχωρήσει σε πλήρη στρατιωτική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Η συζήτηση αναμένεται ιδιαίτερα έντονη και η θέση κάθε συμμετέχοντα μπορεί να είναι καθοριστική.

Η γενική εισαγγελέας Gali Baharav-Miara φέρεται να παρίσταται, παρά την ομόφωνη απόφαση της κυβέρνησης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να την απολύσει από τη θέση της.

Έξω από το κτίριο όπου πραγματοποιείται η συνεδρίαση βρίσκονται οικογένειες των απαχθέντων από τη Χαμάς και πλήθος διαδηλωτών για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην προτεινόμενη επέκταση της στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία, όπως υποστηρίζουν, θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διαδηλωτές ζητούν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

הצטרפו אלינו עכשיו בירושלים ❗️❗️

שורדות שבי ומשפחות חטופים יחד עם אלפי מפגינים מחוץ לישיבת הקבינט בדרישה מהקבינט להציג יוזמה ריאלית לסיום המלחמה והשבת כל החטופים. pic.twitter.com/VTMas0b9O2 — כולנו חטופים (@Kulanu_Hatufim) August 7, 2025

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο FOXNEWS, ο Νετανιάχου διευκρίνισε τη στρατηγική για τον πόλεμο στη Γάζα.

Απαντώντας στις διεθνείς ανησυχίες, ο Νετανιάχου τονίζει ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» και σχεδιάζει να μεταβιβάσει τον έλεγχο του εδάφους σε ένα αδιευκρίνιστο «μεταβατικό κυβερνητικό σώμα».

FOX: Will Israel take control of all of Gaza?



NETANYAHU: We intend to pic.twitter.com/7fXkcbPeoy — Aaron Rupar (@atrupar) August 7, 2025

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επανέλαβε ότι «σκοπεύουμε» να αναλάβουμε τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Γάζας και τελικά να την παραδώσει στις ένοπλες δυνάμεις που θα την κυβερνήσουν σωστά. «Σκοπεύουμε να το κάνουμε», δηλώνει στο Fox News, όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της λωρίδας μήκους : «Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια ζώνη ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικός φορέας».

«Θέλουμε να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα την κυβερνήσουν σωστά, χωρίς να μας απειλούν, και [να δώσουν] στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή», λέει.

Μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ο Νετανιάχου ρωτήθηκε από το κανάλι αν το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο της Λωρίδας.

Απάντησε: «Σκοπεύουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς από εκεί, να απελευθερώσουμε τον πληθυσμό της Γάζας και να την παραδώσουμε σε μια πολιτική κυβέρνηση – που δεν θα είναι η Χαμάς ούτε οποιοσδήποτε υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ».

«Θέλουμε να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας και τον λαό της Γάζας από τον φρικτό τρόμο της Χαμάς», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ «δεν θέλει να την κρατήσει».

«Θέλουμε να έχουμε μια ζώνη ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνάμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο», πρόσθεσε.

Επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: την πλήρη διάλυση της Χαμάς και την άνευ όρων επιστροφή όλων των εναπομείναντων ομήρων.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τερματιστεί γρήγορα αν η Χαμάς κατέθετε τα όπλα και απελευθέρωνε τους ομήρους.

Οι κάτοικοι της πόλης, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 900.000 και ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, περίπου οι μισοί κάτοικοι της Λωρίδας, θα λάβουν εκ των προτέρων ειδοποίηση εκκένωσης.

Οι Αμερικανοί αναμένεται να παράσχουν το ανθρωπιστικό πακέτο που θα επιτρέψει τη μετακίνηση του πληθυσμού σε περιοχές στο κέντρο της Λωρίδας.

Κυκλοφορούν φόβοι ότι η νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα θέσει σε κίνδυνο τους Παλαιστινίους που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίοι έχουν περιοριστεί σε όλο και μικρότερες περιοχές από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Εν τω μεταξύ, οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα φοβούνται ότι η εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα θέσει σε κίνδυνο περίπου 20 Ισραηλινούς αιχμαλώτους.

Ο Νετανιάχου δήλωσε στο Fox News ότι «σκοπεύουμε» να αναλάβουμε τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας για να «διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας» και να «απομακρύνουμε τη Χαμάς από εκεί».

«Θέλουμε να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας και να απελευθερώσουμε τον λαό της Γάζας», λέει.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εδώ και αρκετές ημέρες ότι ο πρωθυπουργός επιδιώκει υποστήριξη για ένα σχέδιο επέκτασης της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα και επανκατάληψης ολόκληρου του εδάφους.

Αυτό συμβαίνει μετά την αποτυχία των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για τους ομήρους και την κυκλοφορία βίντεο από παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες που δείχνουν δύο Ισραηλινούς ομήρους να φαίνονται αδύναμοι και εξαντλημένοι.

Υπάρχουν αναφορές ότι οι στρατιωτικοί ηγέτες αντιτίθενται στην εκ νέου κατάληψη.

Πολλοί από τους στενούς συμμάχους του Ισραήλ θα καταδικάσουν επίσης μια τέτοια κίνηση, καθώς πιέζουν για τον τερματισμό του πολέμου.

