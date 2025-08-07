Ο Νετανιάχου λέει ότι θέλει τον στρατιωτικό έλεγχο όλη της Γάζας και όχι να την προσαρτήσει

Σε εξέλιξη η συνεδρίση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ - Συζητά το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Οικογένειες των απαχθέντων και διαδηλωτές βρίσκονται έξω από το κτίριο όπου πραγματοποιείται το Συμβούλιο. 

Newsbomb

Ο Νετανιάχου λέει ότι θέλει τον στρατιωτικό έλεγχο όλη της Γάζας και όχι να την προσαρτήσει
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ σχετικά με το σχέδιο του Νετανιάχου, αν θα προχωρήσει σε πλήρη στρατιωτική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Η συζήτηση αναμένεται ιδιαίτερα έντονη και η θέση κάθε συμμετέχοντα μπορεί να είναι καθοριστική.

Η γενική εισαγγελέας Gali Baharav-Miara φέρεται να παρίσταται, παρά την ομόφωνη απόφαση της κυβέρνησης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να την απολύσει από τη θέση της.

Έξω από το κτίριο όπου πραγματοποιείται η συνεδρίαση βρίσκονται οικογένειες των απαχθέντων από τη Χαμάς και πλήθος διαδηλωτών για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην προτεινόμενη επέκταση της στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία, όπως υποστηρίζουν, θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διαδηλωτές ζητούν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο FOXNEWS, ο Νετανιάχου διευκρίνισε τη στρατηγική για τον πόλεμο στη Γάζα.

fox.jpg

Απαντώντας στις διεθνείς ανησυχίες, ο Νετανιάχου τονίζει ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» και σχεδιάζει να μεταβιβάσει τον έλεγχο του εδάφους σε ένα αδιευκρίνιστο «μεταβατικό κυβερνητικό σώμα».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επανέλαβε ότι «σκοπεύουμε» να αναλάβουμε τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Γάζας και τελικά να την παραδώσει στις ένοπλες δυνάμεις που θα την κυβερνήσουν σωστά. «Σκοπεύουμε να το κάνουμε», δηλώνει στο Fox News, όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της λωρίδας μήκους : «Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια ζώνη ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικός φορέας».

«Θέλουμε να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα την κυβερνήσουν σωστά, χωρίς να μας απειλούν, και [να δώσουν] στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή», λέει.

Μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ο Νετανιάχου ρωτήθηκε από το κανάλι αν το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο της Λωρίδας.

Απάντησε: «Σκοπεύουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς από εκεί, να απελευθερώσουμε τον πληθυσμό της Γάζας και να την παραδώσουμε σε μια πολιτική κυβέρνηση – που δεν θα είναι η Χαμάς ούτε οποιοσδήποτε υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ».

«Θέλουμε να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας και τον λαό της Γάζας από τον φρικτό τρόμο της Χαμάς», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ «δεν θέλει να την κρατήσει».

«Θέλουμε να έχουμε μια ζώνη ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνάμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο», πρόσθεσε.

Επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: την πλήρη διάλυση της Χαμάς και την άνευ όρων επιστροφή όλων των εναπομείναντων ομήρων.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τερματιστεί γρήγορα αν η Χαμάς κατέθετε τα όπλα και απελευθέρωνε τους ομήρους.

Οι κάτοικοι της πόλης, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 900.000 και ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, περίπου οι μισοί κάτοικοι της Λωρίδας, θα λάβουν εκ των προτέρων ειδοποίηση εκκένωσης.

Οι Αμερικανοί αναμένεται να παράσχουν το ανθρωπιστικό πακέτο που θα επιτρέψει τη μετακίνηση του πληθυσμού σε περιοχές στο κέντρο της Λωρίδας.

Κυκλοφορούν φόβοι ότι η νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα θέσει σε κίνδυνο τους Παλαιστινίους που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίοι έχουν περιοριστεί σε όλο και μικρότερες περιοχές από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Εν τω μεταξύ, οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα φοβούνται ότι η εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα θέσει σε κίνδυνο περίπου 20 Ισραηλινούς αιχμαλώτους.

Ο Νετανιάχου δήλωσε στο Fox News ότι «σκοπεύουμε» να αναλάβουμε τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας για να «διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας» και να «απομακρύνουμε τη Χαμάς από εκεί».

«Θέλουμε να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας και να απελευθερώσουμε τον λαό της Γάζας», λέει.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εδώ και αρκετές ημέρες ότι ο πρωθυπουργός επιδιώκει υποστήριξη για ένα σχέδιο επέκτασης της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα και επανκατάληψης ολόκληρου του εδάφους.

Αυτό συμβαίνει μετά την αποτυχία των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για τους ομήρους και την κυκλοφορία βίντεο από παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες που δείχνουν δύο Ισραηλινούς ομήρους να φαίνονται αδύναμοι και εξαντλημένοι.

Υπάρχουν αναφορές ότι οι στρατιωτικοί ηγέτες αντιτίθενται στην εκ νέου κατάληψη.

Πολλοί από τους στενούς συμμάχους του Ισραήλ θα καταδικάσουν επίσης μια τέτοια κίνηση, καθώς πιέζουν για τον τερματισμό του πολέμου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:30ΣΕΙΣΜΟΙ

Γκανάς για τον σεισμό στην Καλαμάτα: «Πιθανότατα η κύρια δόνηση - Άλλο ρήγμα από αυτό που έδωσε 6 Ριχτερ»

19:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 1-2: Τρία τέρματα σε 18 λεπτά - Δείτε τα γκολ!

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Βαν Ντερ Μπικ: Τα σημάδια που τον οδήγησαν σε έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου

19:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

3D Printed Drone αλλάζει μια για πάντα τις επιχειρήσεις διάσωσης όπως τις ξέραμε

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χέρτζογκ: Τι συζήτησαν

19:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Βολφσμπέργκερ: Ομιλία Ιβάν Σαββίδη στην ομάδα - «Θέλω να μπείτε και να "πεθάνετε" στο γήπεδο»

19:00TRAVEL

Παναγία Σπηλιανή: Η θαυματουργή Μονή της Νισύρου που είναι χτισμένη στη σπηλιά ενός μεγάλου βράχου

18:59ΕΛΛΑΔΑ

«Έχουν δυσκολέψει τα πανηγύρια»: Από μηχανής... κλαρίνα σε πανηγύρι στην Άρδασσα - Έφτασαν με γερανό οι κλαρινοπαίχτες!

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ Μέδουσες: «Κόκκινος» συναγερμός για την μετακίνησή τους - Επεκτείνονται σε Κυκλάδες και Κορινθιακό

18:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Τσουκαλά κατά κυβέρνησης: «Αφαιμάζουν μεσαία τάξη και λαϊκά στρώματα για μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα»

18:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ: «Χρειαζόμαστε ακόμα δύο μεταγραφικές περιόδους» - Όσα είπε ο Ριμπάλτα

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Ροδόπη - Επιχειρούν εναέρια μέσα

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία στη Βάθρα του Φονιά

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Φλωρεντία -«Κατάρρευση» τουρισμού: Άδεια τα μισά ξενοδοχεία και Airbnb - «Μαύρος» μήνας ο Αύγουστος

18:19ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νειλού: «Κρούουν» καμπανάκι οι ειδικοί για την Αττική - Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

18:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για δύο εμβληματικά αρδευτικά έργα σε Καρδίτσα και Φάρσαλα - Κώστας Τσιάρας: «Αλλάζει σελίδα η Θεσσαλία»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο: 47χρονος πέθανε μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου λέει ότι θέλει τον στρατιωτικό έλεγχο όλη της Γάζας και όχι να την προσαρτήσει

17:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Νίκολιτς για τον πρώτο αγώνα του Conference League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Σε ποιες παραλίες τα νερά είναι ακατάλληλα

18:59ΕΛΛΑΔΑ

«Έχουν δυσκολέψει τα πανηγύρια»: Από μηχανής... κλαρίνα σε πανηγύρι στην Άρδασσα - Έφτασαν με γερανό οι κλαρινοπαίχτες!

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Ροδόπη - Επιχειρούν εναέρια μέσα

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Φλωρεντία -«Κατάρρευση» τουρισμού: Άδεια τα μισά ξενοδοχεία και Airbnb - «Μαύρος» μήνας ο Αύγουστος

12:35LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Πώς είναι σήμερα ο σπουδαίος τραγουδιστής – Η σπάνια φωτογραφία του

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στον 37χρονο και την 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ Μέδουσες: «Κόκκινος» συναγερμός για την μετακίνησή τους - Επεκτείνονται σε Κυκλάδες και Κορινθιακό

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του έστειλαν ταχυδρομικώς «ακατάλληλες» φωτογραφίες

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου λέει ότι θέλει τον στρατιωτικό έλεγχο όλη της Γάζας και όχι να την προσαρτήσει

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ράγες του μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ