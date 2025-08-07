Το Ισραήλ στο σταυροδρόμι της Γάζας: Αυτό είναι το σχέδιο για κατάληψη της Λωρίδας- Ιστορική απόφαση

Αντιμέτωποι με μια ιστορική απόφαση είναι οι υπουργοί που θα συμμετάσχουν στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ. Καλούνται να λάβουν μια ιστορική απόφαση για την κατεύθυνση της στρατηγικής του Ισραήλ στη Γάζα, εάν θα προβεί σε μια κίνηση κατοχής της Λωρίδας της Γάζας παρά το υψηλό τίμημα που θα μπορούσε να επιφέρει για τη ζωή των ομήρων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των εβραϊκών μέσων ενημέρωσης, το σχέδιο για την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο αναμένεται να υποβληθεί την Πέμπτη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο, εστιάζει αρχικά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας και στην επέκταση των κέντρων διανομής βοήθειας σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12, ο Αρχηγός του Επιτελείου θα παρουσιάσει το στρατιωτικό σχέδιο δράσης στους υπουργούς: πλήρη κατοχή της Λωρίδας ή περικύκλωση της Πόλης της Γάζας και διεξαγωγή στοχευμένων και παρατεταμένων επιδρομών.

Το κεντρικό σχέδιο αποτελείται από πέντε σημεία

Πλήρης πολιορκία – περικύκλωση της πόλης της Γάζας και των κεντρικών στρατοπέδων για την απομόνωση της περιοχής και την απομόνωση των μαχών.

περικύκλωση της πόλης της Γάζας και των κεντρικών στρατοπέδων για την απομόνωση της περιοχής και την απομόνωση των μαχών. Μαζικά πυρά – η χρήση σημαντικής ισχύος πυρός για τη διάβρωση των εχθρικών δυνατοτήτων και την προετοιμασία της περιοχής για πεζή είσοδο.

η χρήση σημαντικής ισχύος πυρός για τη διάβρωση των εχθρικών δυνατοτήτων και την προετοιμασία της περιοχής για πεζή είσοδο. Περιορισμοί στην είσοδοι – στοχευμένες και ελεγχόμενες είσοδοι με την πάροδο του χρόνου, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο για τη ζωή των ομήρων και ελαχιστοποιώντας τη βλάβη στις δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

στοχευμένες και ελεγχόμενες είσοδοι με την πάροδο του χρόνου, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο για τη ζωή των ομήρων και ελαχιστοποιώντας τη βλάβη στις δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Εξάντληση της υπάρχουσας δύναμης – Το σχέδιο δίνει έμφαση στην ορθή αξιοποίηση της δομής δυνάμεων και του τακτικού σχεδιασμού των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, υπό το πρίσμα της φθοράς των μαχητών και των προκλήσεων στην καταλληλότητα των εργαλείων.

Το σχέδιο δίνει έμφαση στην ορθή αξιοποίηση της δομής δυνάμεων και του τακτικού σχεδιασμού των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, υπό το πρίσμα της φθοράς των μαχητών και των προκλήσεων στην καταλληλότητα των εργαλείων. Αποφυγή παγίδων - Αυστηρή προσοχή στο να μην εμπλακείτε σε επιχειρήσεις σε μεγάλο βάθος στην καρδιά της πόλης της Γάζας, η οποία θεωρείται γεμάτη παγίδες και γεμάτες εκρηκτικά, αποτρέποντας παράλληλα πιθανή βλάβη στους ομήρους.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο Channel 12, είπε: «Ποιος ακριβώς θα είναι υπεύθυνος για δύο εκατομμύρια κατοίκους στη Γάζα; Είναι σαν τυρί με πολλές τρύπες».

Στην πρώτη φάση του σχεδίου, το Ισραήλ θα εκδώσει εντολή εκκένωσης στους κατοίκους της πόλης της Γάζας — που εκτιμάται ότι αριθμούν περίπου 1 εκατομμύριο άτομα, περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της Λωρίδας — ώστε να δοθεί χρόνος για τη δημιουργία υποδομών για τους πολίτες στο κέντρο της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών για τους εκτοπισμένους. Αυτή η φάση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη δεύτερη φάση, το Ισραήλ θα ξεκινήσει μια στρατιωτική επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην οποία θα ανακοινώσει την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο του συντονισμού μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, ο αριθμός των σημείων διανομής τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί από τέσσερα σε 16, αν και δεν διευκρινίζεται εάν όλα τα σημεία θα λειτουργούν υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η επέκταση θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δωρεές από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, προσθέτει το Channel 12, αναφέροντας ότι ο στόχος θα είναι να δοθεί στους κατοίκους της Γάζας πρόσβαση σε βοήθεια που θα παρακάμπτει τη Χαμάς, ενώ η πόλη της Γάζας θα βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Η επιχείρηση φέρεται να έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, όχι μήνες, και φαίνεται να αποτελεί συμβιβασμό με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Υποστράτηγο Eyal Zamir, ο οποίος έχει προειδοποιήσει κατά μιας πλήρους εισβολής, περιορίζοντας αρχικά την επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, καθυστερώντας έτσι την πλήρη κατάληψη.

Μια ξεχωριστή αναφορά από το Ynet αναφέρει ότι η στρατιωτική εκστρατεία αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε μήνες και να εμπλέξει τέσσερις έως πέντε μεραρχίες του IDF. Ο άμαχος πληθυσμός αναμένεται να ωθηθεί περαιτέρω προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας, ενώ θα πραγματοποιηθούν ελιγμοί σε περιοχές όπου πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι, με προσπάθειες να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς.

Το Channel 12 προσθέτει ότι το σχέδιο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να εκτελεστούν από τη Χαμάς εάν οι ισραηλινές δυνάμεις πλησιάσουν τις περιοχές όπου κρατούνται — όπως συνέβη με έξι Ισραηλινούς ομήρους που σκοτώθηκαν τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με το κανάλι, το σχέδιο έχει δύο κύριους στόχους: να πιέσει τη Χαμάς να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους και να ευθυγραμμιστεί ενδεχομένως με ένα προτεινόμενο πλαίσιο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για μια συνολική συμφωνία. Ενώ το Ισραήλ μπορεί να διακόψει τις επιχειρήσεις εάν προχωρήσει αυτό το πλαίσιο, οι αξιωματούχοι το θεωρούν απίθανο, προσθέτει το Channel 12.

Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου αναμένεται να ζητήσει εξουσιοδότηση για τον εαυτό του και τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ να λάβουν επιχειρησιακές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων σταδιακών μέτρων.

«Εξαιρετικά τεταμένη συνεδρίαση», η «παγίδα» και το Βιετνάμ

Η συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο αναμένεται ιδιαίτερα έντονη. Το Channel 12 επαναλαμβάνει ότι ο Ζαμίρ και άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει κατά του σχεδίου, αναφέροντας τα λόγια του Ζαμίρ σε κλειστές συνεδριάσεις: «Η κατάκτηση της Λωρίδας θα σύρει το Ισραήλ σε μια μαύρη τρύπα — αναλαμβάνοντας την ευθύνη για δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους, απαιτώντας μια επιχείρηση εκκαθάρισης που θα διαρκέσει χρόνια, εκθέτοντας τους στρατιώτες σε ανταρτοπόλεμο και, το πιο επικίνδυνο, θέτοντας σε κίνδυνο τους ομήρους».

Ο υπουργός Άμυνας Γισραέλ Κατζ τείνει να υποστηρίζει τη θέση του πρωθυπουργού Νετανιάχου υπέρ της κατάληψης της Λωρίδας, αλλά σύμφωνα με πηγές κοντά του, είναι πρόθυμος να ακούσει και άλλες εναλλακτικές λύσεις εάν παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης και τον πείσουν.

Ωστόσο, άλλες πηγές προειδοποιούν: Ακόμα και μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική κίνηση δεν θα οδηγήσει σε απόφαση εάν δεν συνοδεύεται από μια σαφή πολιτική κίνηση. Σε όλους τους προηγούμενους γύρους μαχών - ακόμη και όταν σημειώθηκαν επιτεύγματα επί τόπου - η έλλειψη πολιτικής λύσης έχει αφήσει το Ισραήλ στο ίδιο σημείο. Χωρίς πολιτικό στόχο, λένε οι ίδιες πηγές, δεν είναι δυνατόν να επιστραφούν οι απαχθέντες ή να επιτευχθεί πραγματική αλλαγ

Σύμφωνα με το σχέδιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, οι λεπτομέρειες του οποίου έχουν δημοσιευτεί στο N12, η κίνηση που αναμένεται να συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο θα ξεκινήσει με την κατάληψη της Πόλης της Γάζας - και όχι ολόκληρης της Λωρίδας ταυτόχρονα.

Οι κάτοικοι της πόλης, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 900.000 και ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, περίπου οι μισοί κάτοικοι της Λωρίδας, θα λάβουν εκ των προτέρων ειδοποίηση εκκένωσης. Οι Αμερικανοί αναμένεται να παράσχουν το ανθρωπιστικό πακέτο που

Ένας ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε επίσης στο Channel 12: «Μπαίνουμε σε ένα μοντέλο Βιετνάμ — με τα μάτια μας ορθάνοιχτα».

