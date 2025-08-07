Το ισραηλινό σχέδιο για την πλήρη κατάληψη της Γάζας: Θα διαρκέσει 4-5 μήνες

Το Ισραήλ αναμένεται να εγκρίνει σήμερα (7/8) ένα σταδιακό σχέδιο για την κατάκτηση τεράστιων νέων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας, πιθανώς σε διάστημα πέντε μηνών, εκτοπίζοντας περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους και παρά τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων ότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων που κρατούνται σε αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με διάφορα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Στόχος του σχεδίου να καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει από την τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς και να ασκήσει πίεση για την απελευθέρωση των 50 ομήρων που εξακολουθεί να κρατά ( περίπου 20 από αυτούς είναι σήμερα ζωντανοί) μετά την αποτυχία των πρόσφατων συνομιλιών για μια συμφωνία. Θα ξεκινούσε με την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και των στρατοπέδων στην κεντρική Λωρίδα, οδηγώντας περίπου το μισό πληθυσμό του θύλακα προς τα νότια, προς την ανθρωπιστική ζώνη Μαουάσι.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι υπουργοί ενδεχομένως θα αντιτίθεντο στο σχέδιο, πολλά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πιθανότατα θα εξασφαλίσει πλειοψηφία στο υψηλόβαθμο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για να υποστηρίξει το σχέδιο όταν αυτό συνεδριάσει στις 6 μ.μ. την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια μιας τρίωρης συζήτησης μεταξύ μιας μικρότερης ομάδας ασφαλείας χθες (6/7), ο Νετανιάχου παρουσίασε αρκετές επιλογές για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας από τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

Το περιεχόμενο του σχεδίου

Το σχέδιο φέρεται να επικεντρώνεται αρχικά στην κατάληψη της Πόλης της Γάζας και στην επέκταση των κέντρων διανομής βοήθειας σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Channel 12 news, στην πρώτη φάση του σχεδίου, το Ισραήλ θα εκδώσει ειδοποίηση εκκένωσης στους κατοίκους της Πόλης της Γάζας - που εκτιμάται ότι αριθμούν περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους, περίπου το μισό του πληθυσμού της Λωρίδας - για να δοθεί χρόνος για την εγκατάσταση πολιτικών υποδομών στην κεντρική Γάζα, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών για τους εκτοπισμένους. Αυτή η φάση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Το Ισραήλ θα εξαπολύσει στη συνέχεια στρατιωτική επίθεση στη δεύτερη φάση, κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία ανακοινώνοντας την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ, συνεχίζει το ρεπορτάζ.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε στο Bloomberg News χθες ότι γίνεται προσπάθεια για να προστεθούν γρήγορα 12 χώροι βοήθειας στους 4 που λειτουργούν επί του παρόντος από το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Τετραπλασιασμός σε διάστημα δύο μηνών, αν είναι δυνατόν. Όλα έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση», δήλωσε ο Χάκαμπι, σηματοδοτώντας ότι αυτό θα γίνει σε συντονισμό με τις στρατιωτικές εξελίξεις του Ισραηλινού Στρατού: «Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ερωτήματα σχετικά με τις περιοχές του βορρά που μπορεί να εξαρτηθούν από το αν ο Ισραηλινός Στρατός μπορεί να εκκαθαρίσει αυτές τις περιοχές και να τις καταστήσει ασφαλείς».

Η επέκταση θα χρηματοδοτηθεί από περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δωρεές από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ανέφερε το Channel 12, προσθέτοντας ότι ο στόχος θα είναι να δοθεί στους κατοίκους της Γάζας πρόσβαση σε βοήθεια που παρακάμπτει τη Χαμάς, ενώ η πόλη της Γάζας θα τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο.

Θα διαρκέσει 4 με 5 μήνες

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Ynet, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan και του Channel 13, η στρατιωτική εκστρατεία αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε μήνες και θα περιλαμβάνει τέσσερις έως πέντε μεραρχίες του Ισραηλινού Στρατού. Ο Kan ανέφερε ότι εκτός από την Πόλη της Γάζας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, το σχέδιο είναι να επεκταθεί και στα στρατόπεδα στην κεντρική Γάζα, όπου οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) έχουν κάνει ελάχιστους ελιγμούς μέχρι στιγμής.

Ο άμαχος πληθυσμός αναμένεται να οδηγηθεί περαιτέρω προς τη νότια Λωρίδα, ενώ οι επιχειρήσεις θα πραγματοποιούνται σε περιοχές όπου πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή βλάβη σε αυτούς.

Ο Kan πρόσθεσε ότι οι μεσολαβητές Αίγυπτος και Κατάρ πιέζουν το Ισραήλ - μέσω των ΗΠΑ - να μην εφαρμόσει το σχέδιο, ενώ παράλληλα προτρέπουν τη Χαμάς να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές ασφαλείας που ανέφεραν ότι ο στόχος ήταν να ωθηθούν γρήγορα περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας προς τη νότια ζώνη Mαουάσι, με την ελπίδα ότι αυτό θα εξυπηρετούσε το δηλωμένο σχέδιο για την ενθάρρυνση της μετανάστευσης από τη Γάζα.

Πενιχρή η ανθρωπιστική βοήθεια που κατάφερε να περάσει στη Γάζα AP

Oι στόχοι του σχεδίου λέγεται επίσης ότι περιλαμβάνουν την άσκηση πίεσης στη Χαμάς για την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων. Ωστόσο, το δίκτυο Kan, επικαλούμενο έναν Ισραηλινό αξιωματούχο, εκτίμησε ότι οι πιθανότητες επιστροφής της Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν από την έγκριση του σχεδίου είναι «σχεδόν μηδενικές». Σύμφωνα με το Channel 12, ένας άλλος στόχος είναι η πιθανή ευθυγράμμιση με ένα προτεινόμενο πλαίσιο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για μια συνολική συμφωνία. Ενώ το Ισραήλ μπορεί να διακόψει τις επιχειρήσεις εάν προχωρήσει αυτό το πλαίσιο, οι αξιωματούχοι το θεωρούν απίθανο, ανέφερε το δίκτυο.

Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου αναμένεται να ζητήσει εντολή για να εξουσιοδοτήσει τον εαυτό του και τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ να λάβουν επιχειρησιακές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων σταδιακών βημάτων.

Ένα εναλλακτικό σχέδιο στο τραπέζι είναι η περικύκλωση της πόλης της Γάζας και των κεντρικών στρατοπέδων της, ο αποκλεισμός της βοήθειας προς αυτές τις περιοχές και η έναρξη τοπικών επιδρομών, αντί της πλήρους κατάκτησης, με στόχο την εξάντληση της Χαμάς. Το μειονέκτημα θα ήταν ότι θα χρειαζόταν χρόνος, αλλά αξιωματούχοι ασφαλείας αναφέρθηκαν δήλωσαν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα αρχικό βήμα πριν από την πλήρη κατάληψη των περιοχών. Ο Νετανιάχου φέρεται να απέρριψε αυτό το σχέδιο.

Σύμφωνα με το Channel 13, ο ηγέτης του κόμματος Shas, Αριέ Ντέρι, αναμένεται να συμμετάσχει στη συνάντηση, και ενώ οο ίδιος και ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ αντιτίθενται στο πλήρες σχέδιο κατάληψης, οι αναλυτές αναμένουν ότι ο Νετανιάχου θα λάβει πλειοψηφία υπέρ της έγκρισής του σχεδίου.

Ο Τραμπ δεν αντιτίθεται στο σχέδιο

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το ζήτημα της κατάληψης ολόκληρης της Γάζας «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ», υποδεικνύοντας ότι δεν θα παρέμβει στη λήψη αποφάσεων επί του θέματος.

Η ιστοσελίδα Axios επικαλέστηκε έναν ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο την Τετάρτη, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον πράγματι δεν σχεδίαζε να παρέμβει, προσθέτοντας ότι ένα πρόσφατο προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς - που έδειχνε τον όμηρο Evyatar David αδυνατισμένο να σκάβει αυτό που μπορεί να γίνει ο δικός του τάφος - επηρέασε τον Τραμπ να πάρει την απόφαση «να αφήσει τους Ισραηλινούς να κάνουν ό,τι χρειάζεται».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν υποστηρίζει την ιδέα της προσάρτησης τμημάτων της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ.

Ωστόσο, πολλά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ανέφεραν ότι ο Ζαμίρ και άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει κατά του σχεδίου για την πλήρη κατοχή της Γάζας, με το Channel 12 να επικαλείται τον Ζαμίρ να λέει σε συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών: «Η κατοχή της Λωρίδας θα έσερνε το Ισραήλ σε μια μαύρη τρύπα - αναλαμβάνοντας την ευθύνη για δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους, απαιτώντας μια επιχείρηση εκκαθάρισης διάρκειας ενός έτους, εκθέτοντας τους στρατιώτες σε ανταρτοπόλεμο και, το πιο επικίνδυνο, θέτοντας σε κίνδυνο τους ομήρους».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας προειδοποίησε επίσης στο Channel 12 ότι το Ισραήλ «θα μπορούσε να καταλήξει να εισέλθει εν γνώσει του σε ένα μοντέλο του Βιετνάμ», μια αναφορά στις ΗΠΑ που ενεπλάκησαν σε μια πολυετή, δαπανηρή στρατιωτική εκστρατεία που απέδωσε περιορισμένα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ.

Οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι πιστεύουν επίσης ότι εάν το Ισραήλ προχωρήσει με το σχέδιο, αυτό θα οδηγήσει σε βαριές απώλειες μεταξύ των ισραηλινών στρατευμάτων, ανέφερε νωρίτερα την Τετάρτη ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Οι αξιωματούχοι της άμυνας εκτιμούν ότι «δεκάδες» στρατιώτες θα μπορούσαν να σκοτωθούν και ένας μεγάλος αριθμός θα τραυματιστεί στην επιχείρηση. Ο απολογισμός του Ισραήλ στην χερσαία επίθεση κατά της Χαμάς στη Γάζα και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά μήκος των συνόρων με τη Λωρίδα ανέρχεται σε 459. Ο απολογισμός περιλαμβάνει δύο αστυνομικούς και τρεις πολιτικούς εργολάβους του Υπουργείου Άμυνας.