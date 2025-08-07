Χαμάς: Το σχέδιο Νετανιάχου για πλήρη έλεγχο της Γάζας ισοδυναμεί με «πραξικόπημα»
Η πρώτη αντίδραση της Χαμάς στη συνέντευξη Νετανιάχου περί στρατιωτικού ελέγχου της Γάζας
Η Χαμάς αποδοκίμασε σήμερα τις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ σκοπεύει να έχει υπό στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο ισοδυναμεί με «πραξικόπημα» εν μέσω των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ηγεσία της, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως τα σχέδια του Νετανιάχου να διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα καταδεικνύουν ότι στόχος του είναι να θυσιάσει τους ισραηλινούς ομήρους προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα.
