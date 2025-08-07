Ισραήλ: Ο αρχηγός του στρατού προειδοποίησε το Υπουργικό ότι θα κινδυνεύσουν οι ζωές των απαχθέντων

Ο Νετανιάχου προειδοποιήθηκε από τον αρχηγό του IDF ότι «το σχέδιο κατοχής θέτει σε κίνδυνο τους ομήρους»

Newsbomb

Ισραήλ: Ο αρχηγός του στρατού προειδοποίησε το Υπουργικό ότι θα κινδυνεύσουν οι ζωές των απαχθέντων
Ενώ αναμένονται επίσημες ενημερώσεις από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ που συζητά τα σχέδια για την πλήρη κατάληψη της Γάζας, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί σε μέρος της συζήτησης.

Διαφαινόμενη είναι η εκτίμηση ότι η απόφαση για την κατάληψη της Λωρίδας έχει ήδη ληφθεί.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Channel 12, ο αρχηγός του IDF Eyal Zamir προειδοποίησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τους ομήρους που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα.

«Η ζωή των ομήρων θα τεθεί σε κίνδυνο αν προχωρήσουμε σε σχέδιο κατάληψης της Γάζας», ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός σύμφωνα με τα λεγόμενά του.

«Δεν υπάρχει τρόπος να εγγυηθούμε ότι δεν θα υποστούμε ζημιά από αυτούς. Οι δυνάμεις μας είναι εξαντλημένες, ο στρατιωτικός εξοπλισμός χρειάζεται συντήρηση και υπάρχουν ανθρωπιστικά και υγειονομικά προβλήματα».

Αποσπάσματα από το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας

Αρχηγός του Επιτελείου: Οι ζωές των ομήρων θα τεθούν σε κίνδυνο αν ξεκινήσουμε ένα σχέδιο κατάληψης της Γάζας. Δεν υπάρχει τρόπος να εγγυηθούμε ότι δεν θα υποστούμε βλάβη από αυτούς. Οι δυνάμεις μας είναι φθαρμένες, ο στρατιωτικός εξοπλισμός χρειάζεται συντήρηση και υπάρχουν ανθρωπιστικά και υγειονομικά προβλήματα.

Οι υπουργοί απαντούν : Η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» απέτυχε να επιτύχει τον στόχο της.

Αρχηγός Επιτελείου: Δημιουργήσαμε τις συνθήκες για την επιστροφή των απαχθέντων.

Πρωθυπουργός Νετανιάχου: Η επιχείρηση δεν είναι μη αναστρέψιμη. Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε το ενδεχόμενο διακοπής εάν η Χαμάς συμφωνήσει με τους όρους μας.

Μπεν Γβιρ: Πρέπει να φτάσεις μέχρι το τέλος.

Διαδηλωτές σε όλο το Ισραήλ την ώρα που συνεδριάζει το Υπουργικό

protest.jpg

Ένα μεγάλο πλήθος αντι-κυβερνητικών διαδηλωτών μπλοκάρει τη διασταύρωση των οδών Shaul HaMelech και Weizman στο Τελ Αβίβ, καθώς συνεχίζονται οι διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα παράλληλα με τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ.

Οι διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση να καταλήξει σε μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα, ενώ το υπουργικό συμβούλιο στην Ιερουσαλήμ συζητά σχέδια για την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας.

