Ο ΟΗΕ «τάσσεται σθεναρά εναντίον οποιασδήποτε κλιμάκωσης» του πολέμου στη Γάζα

Την έντονη αντίθεσή τους, σε οποιαδήποτε επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, εξέφρασαν τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο ΟΗΕ «τάσσεται σθεναρά εναντίον οποιασδήποτε κλιμάκωσης» του πολέμου στη Γάζα
Τα Ηνωμένα Έθνη τόνισαν την Πέμπτη ότι τάσσονται εναντίον οποιαδήποτε επέκτασης των επιχειρήσεων του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Τασσόμαστε σθεναρά εναντίον οποιασδήποτε κλιμάκωσης της σύγκρουσης», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΟΗΕ Φαρχάν Χακ στους διαπιστευμένους συντάκτες στη Νέα Υόρκη. Ο πόλεμος «είναι ήδη ακραία καταστροφικός», σημείωσε, με «πάνω από 60.000 νεκρούς» στον παλαιστινιακό θύλακο, πρόσθεσε.

Η προοπτική επέκτασης των επιχειρήσεων θα έφερνε «τεράστια δεινά» στον άμαχο πληθυσμό που διατρέχει κίνδυνο να «λιμοκτονήσει» και αυτό «θα μπορούσε να χειροτερέψει» σε περίπτωση κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, εξήγησε.

Ο Χακ έκανε τις δηλώσεις αυτές, την ώρα που το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συναδριάζειι για να συζητήσει για τη συνέχιση του πολέμου, με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να τάσσεται υπέρ της ιδέας το Ισραήλ να «πάρει τον πλήρη έλεγχο» της Λωρίδας της Γάζας για να «νικηθεί ολοκληρωτικά» η Χαμάς.

Η προοπτική εντείνει την ανησυχία μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης στο Ισραήλ για την τύχη των ομήρων που απομένουν στον θύλακο υπό πολιορκία.

