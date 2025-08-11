Γάζα: Με τεχνητή νοημοσύνη δημιουργήθηκε viral βίντεο, ανακοίνωσε το BBC - 6 εκατ. προβολές

Το BBC Verify ταυτοποίησε τη Δευτέρα (11/08) ότι viral βίντεο που απεικονίζονται άνθρωποι να προσεύχονται έξω από κατεστραμμένο τζαμί στη Λωρίδα της Γάζας έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Οι εικόνες που έρχονται από τον εμπόλεμο παλαιστινιακό θύλακα αναλύονται και επαληθεύονται καθημερινά από ΜΜΕ και οργανώσεις για να εντοπιστούν πιθανές ψευδείς πληροφορίες.

Η μονάδα εντοπισμού ψευδών πληροφοριών του BBC ανέλυσε το βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνει ανθρώπους να προσεύχονται έξω από ένα βαριά κατεστραμμένο τζαμί στην εμπόλεμη περιοχή.

Το viral βίντεο στο TikTok έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ανακοίνωσε το BBC Verify. BBC Verify

Το βίντεο, το οποίο είχε πάνω από έξι εκατομμύρια προβολές στο TikTok σε μόλις μία μέρα, έχει πολλά χαρακτηριστικά που συνάδουν με τη δημιουργία του με τεχνητή νοημοσύνη.

Οι άνθρωποι φαίνεται να κινούνται με αφύσικο τρόπο στο βίντεο - γλιστρούν αντί να περπατούν - και τουλάχιστον ένας φαίνεται να εξαφανίζεται στο έδαφος σε ένα σημείο. Λεπτομέρειες όπως κτίρια και μερικά από τα δέντρα στο βάθος επίσης δεν είναι ευκρινείς - κάτι που είναι επίσης χαρακτηριστικό της τεχνητής νοημοσύνης.

Δείτε το βίντεο:

Το BBC έδειξε το βίντεο σε άνθρωπο που έφυγε πέρυσι από τη Γάζα. Είπε ότι το τζαμί δεν μοιάζει με κανένα από αυτά που υπάρχουν στον θύλακα.

