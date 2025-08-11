Συνομιλία Νετανιάχου - Τραμπ για τα σχέδια επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνομίλησε την Κυριακή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα νέα σχέδια του Ισραήλ για επίθεση στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα σχέδια του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο των εναπομεινάντων προπυργίων της Χαμάς στη Γάζα, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, εξασφαλίζοντας την απελευθέρωση των ομήρων και νικώντας τη Χαμάς», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.