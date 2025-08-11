Γάζα: Σκοτώθηκαν επτά δημοσιογράφοι – «Τρομοκράτης» ένας ανταποκριτής σύμφωνα με το Ισραήλ

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ μετέδωσε πως τουλάχιστον επτά δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους δυο ανταποκριτές και τρεις εικονολήπτες του, σκοτώθηκαν σε «στοχευμένο» πλήγμα του στρατού του Ισραήλ εναντίον της σκηνής όπου διέμεναν στην πόλη της Γάζας το βράδυ της Κυριακής, επικαλούμενο τον διευθυντή του νοσοκομείου Σίφα.

Ο Ανάς αλ Σαρίφ και ο Μοχάμεντ Κουράικα, δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Αλ Τζαζίρα, καθώς και οι Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα, εικονολήπτες του, είναι μεταξύ των θυμάτων.

Ισραήλ: Ένας από τους ανταποκριτές του Αλ Τζαζίρα ήταν «τρομοκράτης»

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι διεξήγαγε την Κυριακή πλήγμα εναντίον ανταποκριτή του Αλ Τζαζίρα, του Ανάς αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

Ανέφερε μέσω Telegram ότι «διεξήγαγε πλήγμα στοχοποιώντας τον τρομοκράτη Ανάς αλ Σαρίφ, που παρίστανε τον δημοσιογράφο του αλ Τζαζίρα» και πρόσθεσε πως «ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπεύθυνος «για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών».

Τουλάχιστον επτά δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένων δυο ανταποκριτών και τριών εικονοληπτών του Αλ Τζαζίρα, σκοτώθηκαν στο πλήγμα, μετέδωσε το δίκτυο του Κατάρ επικαλούμενο τον διευθυντή του νοσοκομείου Σίφα.