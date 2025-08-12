Μαντόνα: Παρακάλεσε τον Θεό να προστατεύσει τα αθώα παιδιά της Γάζας - «Όλοι υποφέρουν»

Μία παράκληση προς τον Θεό απηύθυνε μέσω social media η Μαντόνα, με αφορμή τα γενέθλια του γιου της, Ρόκο.

Η «βασίλισσα της ποπ» σε «γραπτή επιστολή» της στο Instagram προσευχήθηκε στον Θεό ζητώντας Του να προστατέψει τα αθώα παιδιά στην Γάζα που υποφέρουν και απειλείται καθημερινά η ζωή τους.

«Σε παρακαλώ, πήγαινε στη Γάζα και φέρε στο φως Σου τα παιδιά πριν να είναι πολύ αργά», έγραψε. «Ως μητέρα, δεν αντέχω να βλέπω τα βάσανα τους. Τα παιδιά του κόσμου ανήκουν σε όλους. Είσαι ο Μόνος από εμάς που δεν μπορεί να Του αρνηθεί κανείς την είσοδο».

«Χρειαζόμαστε να ανοίξουν πλήρως οι ανθρωπιστικές πύλες για να σωθούν αυτά τα αθώα παιδιά», συνέχισε. «Δεν υπάρχει πλέον χρόνος».

Στη λεζάντα της, η Μαντόνα συνέχισε την έκκλησή της. «Η πολιτική δεν μπορεί να επηρεάσει την αλλαγή. Μόνο η συνείδηση μπορεί», έγραψε. «Γι' αυτό απευθύνομαι στον Θεό».

«Σήμερα είναι τα γενέθλια του γιου μου Ρόκο», πρόσθεσε. «Νιώθω ότι το καλύτερο δώρο που μπορώ να του κάνω ως μητέρα είναι να ζητήσω από όλους να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν να σωθούν τα αθώα παιδιά που έχουν παγιδευτεί στη διασταυρούμενη πυρκαγιά στη Γάζα. Δεν κατηγορώ κανέναν, δεν αποδίδω ευθύνες και δεν παίρνω θέση. Όλοι υποφέρουν».

«Απλώς προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να αποτρέψω αυτά τα παιδιά από το να πεθάνουν από την πείνα», κατέληξε στην ανάρτησή της η Μαντόνα.

https://www.instagram.com/p/DNOYDvuip2x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

