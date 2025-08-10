Ισραήλ: Ακόμα πιο σκληρό σχέδιο για τη Γάζα απαιτεί από τον Νετανιάχου ο υπουργός Οικονομικών

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς απαίτησε από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να εγκαταλείψει το σχέδιο του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και να υιοθετήσει ένα ακόμη σκληρότερο, ενώ η Ιταλία ανακοίνωσε σήμερα ότι το σχέδιο για την ολική κατάληψη της Γάζας μπορεί να εξελιχθεί σε ένα “νέο Βιετνάμ” για τον στρατό του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση ασφάλειας του Νετανιάχου ενέκρινε το σχέδιο με πλειοψηφία την Παρασκευή, αναφορικά με την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια προσπάθεια να νικήσει το ένοπλο ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς.

Η εξέλιξη αυτή, προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ, όπου χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Τελ Αβίβ, καλώντας για την άμεση κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, ενώ αντιδράσεις προκλήθηκαν και στο εξωτερικό.

Διαδηλωτές σε διαμαρτυρία με αίτημα την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και το τέλος του πολέμου, στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ, το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg) AP

