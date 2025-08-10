Ισραήλ: Δύο ρουκέτες πέρασαν στη χώρα από τη Γάζα, ανακοίνωσε ο στρατός
Υπό επεξεργασία τα αποτελέσματα της αντιαεροπορικής άμυνας
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο ρουκέτες που «προφανώς» εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα πέρασαν στο Ισραήλ.
Η αντιαεροπορική άμυνα έκανε προσπάθειες για την αναχαίτιση και την κατάρριψη τους, αλλά τα αποτελέσματα τελούν υπό επεξεργασία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
