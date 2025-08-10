Κύμα συμπαράστασης στον πρόεδρο προπονητών πάλης: Εκδιώχθηκε λόγω παλαιστινιακού φουλαριού

Καταγγελία από τους συνδέσμους προπονητών άλλων αθλημάτων για το περιστατικό που σημάδεψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης.

Κύμα συμπαράστασης στον πρόεδρο προπονητών πάλης: Εκδιώχθηκε λόγω παλαιστινιακού φουλαριού
Tην απαράδεκτη μεταχείριση του Πέτρου Κρίκη, Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Προπονητών Πάλης, κατά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, καταγγέλλουν ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού, ενώ ακολούθησε κοινή ανακοίνωση συμπαράστασης και από τους Συνδέσμους Ελλήνων Προπονητών Υδατοσφαίρισης, Κολύμβησης, Συγχρονισμένης Κολύμβησης και Καταδύσεων.

Όπως αναφέρουν, κατά την τελευταία μέρα του πρωταθλήματος ο Πέτρος Κρίκης, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου προπονητών πάλης και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης (ΕΛΟΠ) φορούσε ένα παλαιστινιακό φουλάρι, που ενόχλησε απ’ ότι φαίνεται τους υπεύθυνους της Παγκόσμιας Ομοσπονδία Πάλης (UWW) οι οποίοι απαίτησαν να φύγει από τους επίσημους.

Μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΠ, Κώστας Θάνος φέρεται να αφαίρεσε το φουλάρι από τον λαιμό του κ. Κρίκη, όπως και την διαπίστευση, μην έχοντας απόφαση ούτε του υπόλοιπου ΔΣ, ούτε της οργανωτικής επιτροπής. Ως δικαιολογία χρησιμοποιήθηκε το επιχείρημα ότι «η πολιτική δεν χωρά σε αθλητική διοργάνωση».

Αναλυτικά η ανακοίνωση των προπονητών Υδατοσφαίρισης, Κολύμβησης, Συγχρονισμένης Κολύμβησης και Καταδύσεων: «Ο ΣΕΠΚΥΣΚΚ καταγγέλλει την απαράδεκτη και αυθαίρετη μεταχείριση που υπέστη ο κ. Πέτρος Κρίκης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προπονητών Πάλης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων.

Η αφαίρεση του παλαιστινιακού φουλαριού από τον λαιμό του, η απομάκρυνσή του από τον χώρο των επισήμων και η αφαίρεση της διαπίστευσής του από τον Γενικό Γραμματέα της ΕΛΟΠ, χωρίς καμία θεσμική απόφαση, συνιστούν πράξεις που παραβιάζουν το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και τον στοιχειώδη σεβασμό στον ρόλο και την ιδιότητα ενός εκλεγμένου εκπροσώπου προπονητών.

Αντί η Διοίκηση του Συλλόγου Προπονητών Πάλης να υπερασπιστεί τον Πρόεδρό της, επέλεξε να τον αποδοκιμάσει και να τον αντικαταστήσει από τη θέση του εκπροσώπου στην ΕΛΟΠ, επικαλούμενη την… άσκηση του δικαιώματός του να εκφράζεται ελεύθερα. Πρόκειται για πρακτική που δεν συνάδει με τις αρχές του αθλητισμού και της δημοκρατικής εκπροσώπησης.

Ο κ. Κρίκης έχει αποδείξει με την παρουσία του στα όργανα της ΕΛΟΠ ότι υπερασπίζεται τα συμφέροντα των προπονητών, αντιτάχθηκε σε επιβαρύνσεις προς σωματεία και αθλητές, διεκδίκησε χρηματοδοτήσεις και διοργανώσεις που ανακουφίζουν οικονομικά τους συμμετέχοντες, και στάθηκε απέναντι σε αποφάσεις που παραμελούν βασικές ανάγκες των αθλητών.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα:

• Η ελευθερία έκφρασης δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

• Ο αθλητισμός δεν είναι χώρος λογοκρισίας και αποκλεισμών.

• Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι πρέπει να κρίνονται για το έργο τους, όχι για τα προσωπικά τους σύμβολα.

Ο ΣΕΠΚΥΣΚΚ στέκεται στο πλευρό του κ. Κρίκη και καλεί την αθλητική κοινότητα να υπερασπιστεί τις αρχές της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στον χώρο του αθλητισμού».

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού αναφέρει πως «η αφαίρεση του παλαιστινιακού φουλαριού από τον λαιμό του, η απομάκρυνσή του από τους επίσημους χώρους και η στέρηση της διαπίστευσής του αυθαίρετα από τον Γ.Γ. της ΕΛΟΠ (Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης), χωρίς καμία απόφαση Δ.Σ. της ΕΛΟΠ, αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση. Αντί να στηριχθεί, ο κ. Κρίκης είδε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Προπονητών Πάλης να αίρει την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό του και να αποφασίζει την αντικατάστασή του από μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΠ, προτείνοντας την ταμία του Συλλόγου κ. Σ. Καμπανάρη».

«Στεκόμαστε στο πλευρό του κ. Κρίκη και υπενθυμίζουμε: Ο αθλητισμός είναι φορέας αξιών, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς – όχι χώρος φίμωσης και αποκλεισμών», καταλήγει η ανακοίνωση.

