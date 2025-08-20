Microsoft: Αυτά είναι τα 40 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο στο μέλλον

Η ραγδαία άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί «πονοκέφαλο» σε επαγγελματίες πολλών κλάδων

Newsbomb

Microsoft: Αυτά είναι τα 40 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο στο μέλλον
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ομάδα ερευνητών της Microsoft δημοσίευσε νέα έκθεση που έχει «πυροδοτήσει» συζητήσεις παγκοσμίως, αποκαλύπτοντας τα 40 επαγγέλματα που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στην άνοδο της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η λίστα περιλαμβάνει επαγγέλματα όπως ιστορικοί, μεταφραστές και πωλητές, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι αυτά είναι τα επαγγέλματα που βρίσκονται «στον μεγαλύτερο κίνδυνο».

Η έρευνα έρχεται σε μία εποχή που μεγάλες εταιρείες, όπως η Amazon και η IBM, έχουν ήδη αρχίσει να ανακοινώνουν «πάγωμα» προσλήψεων και περικοπές θέσεων εργασίας, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η μελέτη της Microsoft δεν υποστηρίζει ότι τα επαγγέλματα αυτά θα εξαφανιστούν, αλλά τονίζει την «υψηλή δυνατότητα εφαρμογής» (high applicability) της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτά.

Αυτό σημαίνει ότι οι καθημερινές αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών των θέσεων ευθυγραμμίζονται στενά με τις τρέχουσες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Συνολικά, οι εργασίες που εκτίθενται περισσότερο είναι εκείνες που περιλαμβάνουν εργασία γνώσης, όπως η ενασχόληση με υπολογιστές, τα μαθηματικά, η συγγραφή και η διοικητική υποστήριξη σε ένα γραφείο. Οι πωλήσεις βρίσκονται επίσης ψηλά στη λίστα, καθώς περιλαμβάνουν την επεξεργασία και την κοινοποίηση πληροφοριών, κάτι στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη υπερέχει.

Μάλιστα, από τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας είναι ότι ένα πανεπιστημιακό πτυχίο δεν αποτελεί πλέον εγγύηση ασφάλειας απέναντι στην επερχόμενη επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Πολλά από τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν να ανατραπούν, όπως πολιτικοί επιστήμονες, δημοσιογράφοι και αναλυτές δημόσιας διοίκησης, απαιτούν συνήθως πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι «διαπιστώνουμε υψηλότερη δυνατότητα εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε επαγγέλματα που απαιτούν πτυχίο Bachelor σε σύγκριση με επαγγέλματα με χαμηλότερες απαιτήσεις», καθιστώντας σαφές ότι η εκπαίδευση από μόνη της δεν προστατεύει από τις τεχνολογικές αλλαγές.

Η Κίραν Τόμλινσον, ερευνήτρια της Microsoft, επισημαίνει ότι η μελέτη επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε και όχι πώς να καταργήσει θέσεις εργασίας.

Τα 40 επαγγέλματα που επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη:

  • Διερμηνείς και μεταφραστές
  • Ιστορικοί
  • Συνοδοί επιβατών (σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς)
  • Πωλητές υπηρεσιών
  • Συγγραφείς
  • Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών
  • Προγραμματιστές εργαλειομηχανών CNC
  • Τηλεφωνητές
  • Εκδότες εισιτηρίων και υπάλληλοι ταξιδιωτικών γραφείων
  • Εκφωνητές και ραδιοφωνικοί παραγωγοί (DJ)
  • Υπάλληλοι χρηματιστηριακών συναλλαγών
  • Εκπαιδευτές γεωργίας και οικιακής οικονομίας
  • Τηλεπωλητές
  • Υπάλληλοι υποδοχής
  • Πολιτικοί επιστήμονες
  • Αναλυτές ειδήσεων, δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ
  • Μαθηματικοί
  • Τεχνικοί συγγραφείς
  • Διορθωτές κειμένων
  • Υποδοχείς (σε εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.ά.)
  • Επιμελητές εκδόσεων (editors)
  • Καθηγητές Διοίκησης Επιχειρήσεων (ανώτατης εκπαίδευσης)
  • Ειδικοί δημοσίων σχέσεων
  • Πλασιέ
  • Πωλητές διαφημιστικού χώρου/χρόνου
  • Υπάλληλοι ανοίγματος νέων λογαριασμών (σε τράπεζες)
  • Βοηθοί στατιστικής
  • Υπάλληλοι σε γκισέ ή ενοικιάσεις (π.χ. αυτοκινήτων)
  • Επιστήμονες δεδομένων (Data Scientists)
  • Σύμβουλοι προσωπικών οικονομικών/επενδύσεων
  • Αρχειονόμοι
  • Καθηγητές Οικονομικών (ανώτατης εκπαίδευσης)
  • Προγραμματιστές ιστοσελίδων (Web Developers)
  • Αναλυτές επιχειρησιακής στρατηγικής (Management Analysts)
  • Γεωγράφοι
  • Μοντέλα
  • Αναλυτές έρευνας αγοράς
  • Χειριστές τηλεπικοινωνιών για δημόσια ασφάλεια (π.χ. κέντρα άμεσης δράσης)
  • Τηλεφωνητές σε τηλεφωνικά κέντρα (switchboard operators)
  • Καθηγητές Βιβλιοθηκονομίας (ανώτατης εκπαίδευσης)

Τα 10 επαγγέλματα που επηρεάζονται λιγότερο από την τεχνητή νοημοσύνη

  • Χειριστές βυθοκόρων (μηχανές που καθαρίζουν / σκάβουν τον βυθό)
  • Χειριστές γεφυρών και θυροφραγμάτων (στα ποτάμια / κανάλια)
  • Χειριστές εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού
  • Κατασκευαστές καλουπιών και πυρήνων σε χυτήρια
  • Χειριστές μηχανημάτων τοποθέτησης και συντήρησης σιδηροτροχιών
  • Χειριστές πασσαλομπήκτη (μηχανή για μπήξιμο πασσάλων στο έδαφος)
  • Λουστραδόροι – τριβείς δαπέδων
  • Τραυματιοφορείς – Βοηθοί σε νοσοκομεία
  • Χειριστές μηχανοκίνητων σκαφών
  • Χειριστές μηχανημάτων υλοτομίας

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Μισέλ Ομπάμα αποκαλύπτει ποια από τις κόρες τους ο Μπαράκ βρήκε πιο «δύσκολη» στην ανατροφή

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Στο «φως» αρχαίος ναός μυστηριώδους κοινωνίας που χρονολογείται πριν από την αυτοκρατορία των Ίνκας

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Δέος: Επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως δυο από τα θαύματα του Ιησού συνέβησαν πραγματικά

19:38LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι: Πώς κρατούν ζωντανό τον έρωτά τους

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρτιο Ντι Κάπριο: Η άσεμνη χειρονομία της νεαρής συντρόφου του πάνω στο γιοτ

19:29ΚΥΠΡΟΣ

Η Τουρκία διπλασιάζει τον στρατό στα Κατεχόμενα - Θα φτάσει τους 100.000 στρατιώτες

19:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Πρόκριση στα πέναλτι για τον Ηρακλή – Πέρασαν Καλλιθέα, Μαρκό, Ελλάς Σύρου

19:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Σίσι με θέμα τη Γάζα και την πρόταση της Αιγύπτου για εκεχειρία

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Κατολισθήσεις στη Σαντορίνη: «Καμία επικινδυνότητα», διαβεβαιώνει ο Δήμος Θήρας

19:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Microsoft: Αυτά είναι τα 40 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο στο μέλλον

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δραματική διάσωση πατέρα και των παιδιών του από άνδρα με SUP - Συγκλονιστικό βίντεο

19:00ΕΘΝΙΚΑ

Σαν σήμερα, η πιο ηρωική μάχη όλων των εποχών

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το σύνθημα ότι το ΕΣΥ καταρρέει γίνεται όλο και καλύτερο»

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πύργο: 37χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

18:53LIFESTYLE

Στην Κόρινθο τα δύο mega yachts του δισεκατομμυριούχου συνιδρυτή του WhatsApp, Γιαν Κουμ

18:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση πριν την Σαμσουνσπόρ

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ σκότωσαν τζιχαντιστή μέσα στο σπίτι του στην Ιντλίμπ

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Κινέζος καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για την αποστολή όπλων

18:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Σλάβια: «Ο Ζαφείρης από τον Ιανουάριο στον ΠΑΟΚ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:43ΚΟΣΜΟΣ

Δέος: Επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως δυο από τα θαύματα του Ιησού συνέβησαν πραγματικά

18:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος σε club στο κέντρο της Αθήνας: 19χρονη καταγγέλλει απόπειρα βιασμού - Η εμπλοκή αστυνομικού και ο σεσημασμένος Αλβανός μποξέρ

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

19:29ΚΥΠΡΟΣ

Η Τουρκία διπλασιάζει τον στρατό στα Κατεχόμενα - Θα φτάσει τους 100.000 στρατιώτες

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δραματική διάσωση πατέρα και των παιδιών του από άνδρα με SUP - Συγκλονιστικό βίντεο

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Το video που έγινε viral στο TikTok: Η «μάχη» γυναίκας στην Εύβοια να βγει από βάρκα - Η κατάληξη και τα γέλια

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πύργο: 37χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κάτοικοι κρέμασαν λαγοκέφαλους στα δέντρα - Ποιος ο λόγος

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανοί υψώνουν τις σημαίες της πατρίδας τους σε όλη τη χώρα - Αντίδραση στη μεταναστευτική κρίση

14:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικών από ομάδα πέντε ατόμων - Συνελήφθησαν δύο άτομα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Οργισμένη ανακοίνωση της Ryanair για «άδικες καθυστερήσεις» δεκάδων πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος»

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός αίρεσης βρέθηκε μουμιοποιημένη και μπλε - Η ανατριχιαστική της ιστορία

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Νew Υork Τimes: Πώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες έμαθαν να μιλούν ώστε να τους ακούει ο Ντόναλντ Τραμπ

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη του αντίδραση μετά το Δρομοκαΐτειο - «Ίσως εγώ είμαι ο τρελός...»

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρτιο Ντι Κάπριο: Η άσεμνη χειρονομία της νεαρής συντρόφου του πάνω στο γιοτ

19:00ΕΘΝΙΚΑ

Σαν σήμερα, η πιο ηρωική μάχη όλων των εποχών

17:43LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση: Οι αντιδράσεις στην οργισμένη ανάρτηση - «Αυτή η σαπίλα μπορεί να πιάσει πάτο;»

16:36WHAT THE FACT

Σε τι θερμοκρασία έχετε το ψυγείο σας; Αλλάξτε την άμεσα - Αυτή είναι η σωστή για την υγεία σας

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατασκήνωση με κατσαρολικά και ίντερνετ 650 μέτρα κάτω από το έδαφος - Τι είδαν οι ερευνητές στα άδυτα του βαθύτερου σπηλαίου της χώρας - Βίντεο, εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ