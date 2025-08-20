Microsoft: Αυτά είναι τα 40 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο στο μέλλον

Ομάδα ερευνητών της Microsoft δημοσίευσε νέα έκθεση που έχει «πυροδοτήσει» συζητήσεις παγκοσμίως, αποκαλύπτοντας τα 40 επαγγέλματα που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στην άνοδο της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η λίστα περιλαμβάνει επαγγέλματα όπως ιστορικοί, μεταφραστές και πωλητές, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι αυτά είναι τα επαγγέλματα που βρίσκονται «στον μεγαλύτερο κίνδυνο».

Η έρευνα έρχεται σε μία εποχή που μεγάλες εταιρείες, όπως η Amazon και η IBM, έχουν ήδη αρχίσει να ανακοινώνουν «πάγωμα» προσλήψεων και περικοπές θέσεων εργασίας, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η μελέτη της Microsoft δεν υποστηρίζει ότι τα επαγγέλματα αυτά θα εξαφανιστούν, αλλά τονίζει την «υψηλή δυνατότητα εφαρμογής» (high applicability) της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτά.

Αυτό σημαίνει ότι οι καθημερινές αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών των θέσεων ευθυγραμμίζονται στενά με τις τρέχουσες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Συνολικά, οι εργασίες που εκτίθενται περισσότερο είναι εκείνες που περιλαμβάνουν εργασία γνώσης, όπως η ενασχόληση με υπολογιστές, τα μαθηματικά, η συγγραφή και η διοικητική υποστήριξη σε ένα γραφείο. Οι πωλήσεις βρίσκονται επίσης ψηλά στη λίστα, καθώς περιλαμβάνουν την επεξεργασία και την κοινοποίηση πληροφοριών, κάτι στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη υπερέχει.

Μάλιστα, από τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας είναι ότι ένα πανεπιστημιακό πτυχίο δεν αποτελεί πλέον εγγύηση ασφάλειας απέναντι στην επερχόμενη επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Πολλά από τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν να ανατραπούν, όπως πολιτικοί επιστήμονες, δημοσιογράφοι και αναλυτές δημόσιας διοίκησης, απαιτούν συνήθως πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι «διαπιστώνουμε υψηλότερη δυνατότητα εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε επαγγέλματα που απαιτούν πτυχίο Bachelor σε σύγκριση με επαγγέλματα με χαμηλότερες απαιτήσεις», καθιστώντας σαφές ότι η εκπαίδευση από μόνη της δεν προστατεύει από τις τεχνολογικές αλλαγές.

Η Κίραν Τόμλινσον, ερευνήτρια της Microsoft, επισημαίνει ότι η μελέτη επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε και όχι πώς να καταργήσει θέσεις εργασίας.

Τα 40 επαγγέλματα που επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη:

Διερμηνείς και μεταφραστές

Ιστορικοί

Συνοδοί επιβατών (σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς)

Πωλητές υπηρεσιών

Συγγραφείς

Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών

Προγραμματιστές εργαλειομηχανών CNC

Τηλεφωνητές

Εκδότες εισιτηρίων και υπάλληλοι ταξιδιωτικών γραφείων

Εκφωνητές και ραδιοφωνικοί παραγωγοί (DJ)

Υπάλληλοι χρηματιστηριακών συναλλαγών

Εκπαιδευτές γεωργίας και οικιακής οικονομίας

Τηλεπωλητές

Υπάλληλοι υποδοχής

Πολιτικοί επιστήμονες

Αναλυτές ειδήσεων, δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ

Μαθηματικοί

Τεχνικοί συγγραφείς

Διορθωτές κειμένων

Υποδοχείς (σε εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.ά.)

Επιμελητές εκδόσεων (editors)

Καθηγητές Διοίκησης Επιχειρήσεων (ανώτατης εκπαίδευσης)

Ειδικοί δημοσίων σχέσεων

Πλασιέ

Πωλητές διαφημιστικού χώρου/χρόνου

Υπάλληλοι ανοίγματος νέων λογαριασμών (σε τράπεζες)

Βοηθοί στατιστικής

Υπάλληλοι σε γκισέ ή ενοικιάσεις (π.χ. αυτοκινήτων)

Επιστήμονες δεδομένων (Data Scientists)

Σύμβουλοι προσωπικών οικονομικών/επενδύσεων

Αρχειονόμοι

Καθηγητές Οικονομικών (ανώτατης εκπαίδευσης)

Προγραμματιστές ιστοσελίδων (Web Developers)

Αναλυτές επιχειρησιακής στρατηγικής (Management Analysts)

Γεωγράφοι

Μοντέλα

Αναλυτές έρευνας αγοράς

Χειριστές τηλεπικοινωνιών για δημόσια ασφάλεια (π.χ. κέντρα άμεσης δράσης)

Τηλεφωνητές σε τηλεφωνικά κέντρα (switchboard operators)

Καθηγητές Βιβλιοθηκονομίας (ανώτατης εκπαίδευσης)

Τα 10 επαγγέλματα που επηρεάζονται λιγότερο από την τεχνητή νοημοσύνη