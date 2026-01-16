Έλον Μασκ: Πρώην σύντροφός του τον μηνύει για το «σκάνδαλο Grok» της Χ

Η Ashley St. Clair, μητέρα ενός από τα παιδιά του Έλον Μασκ

Η Άσλεϊ Σεντ Κλαιρ, μητέρα ενός από τα παιδιά του Έλον Μασκ, μήνυσε την xAI την Τετάρτη, ισχυριζόμενη ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok της εταιρείας του δισεκατομμυριούχου, δημιούργησε σεξουαλικά άσεμνες deepfake εικόνες της χωρίς τη συγκατάθεσή της.

«Το προϊόν της xAI, Grok, ένα εργαλείο γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιεί AI για να γδύνει, να ταπεινώνει και να εκμεταλλεύεται σεξουαλικά τα θύματά του», αναφέρεται στην αγωγή, η οποία κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη.

Η αγωγή της Σεντ Κλαιρ ήρθε μετά την επιβεβαίωση της xAI την Τετάρτη ότι το εργαλείο Grok δεν θα επεξεργάζεται πλέον «εικόνες πραγματικών ανθρώπων με αποκαλυπτικά ρούχα» στην πλατφόρμα «X» του Μασκ, μετά την αποκάλυψη ότι το εργαλείο συμμορφωνόταν με τα αιτήματα των χρηστών να δημιουργεί deepfake γυμνές εικόνες ενηλίκων – και σε ορισμένες περιπτώσεις, παιδιών.

Στην αγωγή της, η Σεντ Κλαιρ, μια 27χρονη συγγραφέας και πολιτικός σχολιαστής, ισχυρίστηκε ότι αυτόν το μήνα το Grok δημιούργησε και διένειμε «αμέτρητο σεξουαλικά καταχρηστικό, οικείο και εξευτελιστικό deepfake περιεχόμενο της» κατόπιν αιτημάτων των χρηστών, ακόμη και αφού ενημέρωσε δημοσίως το Grok ότι «δεν συναινούσε» σε αυτήν την πράξη.

Σε μια περίπτωση, χρήστες του «X» φέρεται να βρήκαν φωτογραφίες της Σεντ Κλαιρ από όταν ήταν 14 ετών και ζήτησαν από το Grok να την γδύσει, σύμφωνα με την αγωγή. Το chatbot συμμορφώθηκε με το αίτημα, σύμφωνα με την αγωγή. Η xAI δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του CNN για σχόλιο.

Από την πλευρά του, ο Μασκ ισχυρίστηκε σε μια ανάρτηση στο «X» ότι «δεν γνώριζε για την ύπαρξη γυμνών εικόνων ανηλίκων που δημιουργήθηκαν από το Grok». Το Grok «θα αρνηθεί να παράγει οτιδήποτε παράνομο, καθώς η αρχή λειτουργίας του είναι να υπακούει στους νόμους κάθε χώρας ή πολιτείας», πρόσθεσε.

Η Σεντ Κλαιρ ζητά δίκη με ενόρκους, καθώς και χρηματική αποζημίωση, για την συναισθηματική οδύνη και απώλεια της ιδιωτικής της ζωής.