Τεχνητή Νοημοσύνη: Η χρήση της κατά των γυναικών μόλις ξεκίνησε, προειδοποιούν οι ειδικοί

Πώς και γιατί τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τις γυναίκες - Η ανάλυση ειδικών

Ζωή Μακρυγιάννη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η χρήση της κατά των γυναικών μόλις ξεκίνησε, προειδοποιούν οι ειδικοί
Τα ωφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης πολλά, άλλοι τόσοι όμως και οι κίνδυνοι. Και ένας από αυτούς, φαίνεται πως είναι, η έως τώρα ανεξέλεγκτη δημιουργία και διακίνηση σεξουαλικοποιημένων εικόνων -κυρίως γυναικών.

«Από τότε που ανακάλυψα την Τεχνητή Νοημοσύνη του Grok, η κανονική πορνογραφία δεν μου ταιριάζει και πλέον, ακούγεται απλώς ακούγεται παράλογη», έγραψε στο Reddit ένας χρήστης του chatbot που ανήκει στον Έλον Μασκ. «Αν θέλω ένα συγκεκριμένο άτομο, όντως», συμφώνησε ένας άλλος υπονοώντας ότι μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να δημιουργήσει μια σεξουαλικοποιημένη εικόνα ενός ατόμου.

Αν όσοι έχουν τρομοκρατηθεί από τη διανομή σεξουαλικοποιημένων εικόνων στο Grok ήλπιζαν ότι με τις δικλείδες ασφαλείας που εισήχθησαν στην πλατφόρμα την περασμένη εβδομάδα, θα λυνόταν το πρόβλημα, αναρτήσεις όπως οι παραπάνω που διακινούνται στο Reddit, δείχνουν ότι το ζήτημα είναι πολύ βαθύτερο.

Και ενώ οι διάφορες πλατφόρμες έχουν μεταμορφώσει την κατανόηση του κοινού για τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν επίσης αναδείξει ένα ευρύτερο πρόβλημα: την αυξανόμενη διαθεσιμότητα εργαλείων και μέσων διανομής που φέρνουν τις παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές αντιμέτωπες με κάτι που μπορεί να θεωρείται αδύνατον. Ακόμα και όταν το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώνει ότι η δημιουργία μη συναινετικών σεξουαλικών και προσωπικών εικόνων σύντομα θα αποτελεί ποινικό αδίκημα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για να βλάψει τις γυναίκες μόλις ξεκίνησε.

Άλλα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν πολύ αυστηρότερες δικλείδες. Το μοντέλο γλώσσας (LLM) Claude, όταν του ζητήθηκε να γδύσει μια φωτογραφία μιας γυναίκας με μπικίνι, απάντησε: «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να επεξεργαστώ εικόνες για να αλλάξω ρούχα ή να δημιουργήσω χειραγωγημένες φωτογραφίες ανθρώπων». Το ChatGPT και το Gemini της Google, από την άλλη, δημιουργούν μεν εικόνες γυναικών με μπικίνι, αλλά τίποτα περισσότερο.

Διαφέρουν οι δικλείδες ασφαλείας ανάλογα με την περίσταση

Ωστόσο, υπάρχουν πολύ λιγότεροι περιορισμοί σε άλλες περιπτώσεις. Οι χρήστες του Grok μοιράζονται στο Reddit συμβουλές για το πώς να δημιουργήσουν σκληρές πορνογραφικές εικόνες, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες πραγματικών γυναικών. Σε ένα νήμα συζήτησης, οι χρήστες παραπονιόντουσαν ότι το Grok τους επέτρεπε να δημιουργούν εικόνες γυναικών τόπλες «μετά από αγώνα», αλλά η πλατφόρμα αρνούνταν να δημιουργήσει γεννητικά όργανα. Άλλοι έχουν παρατηρήσει ότι το να ζητούν «καλλιτεχνικό γυμνό» παρακάμπτει τις δικλείδες σχετικά με τη δημιουργία εικόνων γυναικών εντελώς γυμνών.

Πέρα από τις μεγάλες πλατφόρμες υπάρχει και ένα ολόκληρο οικοσύστημα ιστοσελίδων, φόρουμ και εφαρμογών αφιερωμένων στην απογύμνωση και την ταπείνωση των γυναικών. Αυτές οι κοινότητες βρίσκουν όλο και περισσότερο διόδους προς το mainstream, δήλωσε η Anne Craanen, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Στρατηγικού Διαλόγου (ISD) που εργάζεται για την τεχνολογικά υποβοηθούμενη, έμφυλη βία.

Οι κοινότητες στο Reddit και το Telegram συζητούν πώς να παρακάμψουν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα για να κάνουν τα chatbots να παράγουν πορνογραφία, μια διαδικασία γνωστή ως «jailbreaking». Χρήστες στο X ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με εφαρμογές που δημιουργούν εικόνες γυναικών χωρίς ρούχα.

Η Craanen είπε επίσης ότι το μισογυνιστικό περιεχόμενο στο ευρύτερο διαδίκτυο έχει διευρυνθεί, προσθέτοντας: «Υπάρχει ένα πολύ γόνιμο έδαφος για να ευδοκιμήσει ο μισογυνισμός».

Κερδίζει έδαφος η πορνογραφία στο διαδίκτυο

Έρευνα από το ISD το περασμένο καλοκαίρι διαπίστωσε δεκάδες εφαρμογές και ιστότοπους πορνογραφίας, που συνολικά είχαν σχεδόν 21 εκατομμύρια επισκέπτες μόνο τον Μάιο του 2025. Υπήρξαν 290.000 αναφορές για αυτά τα εργαλεία στο X τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Έρευνα από το American Sunlight Project τον Σεπτέμβριο διαπίστωσε ότι υπήρχαν χιλιάδες διαφημίσεις για τέτοιες εφαρμογές στο Meta, παρά τις προσπάθειες της πλατφόρμας να τις καταπολεμήσει.

«Υπάρχουν εκατοντάδες εφαρμογές που φιλοξενούνται σε mainstream app stores όπως η Apple και η Google», δήλωσε η Nina Jankowicz, ειδικός στην παραπληροφόρηση, η οποία συνίδρυσε το American Sunlight Project. «Μεγάλο μέρος της υποδομής της deepfake σεξουαλικής κακοποίησης υποστηρίζεται από εταιρείες που όλοι χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση».

Η Clare McGlynn, καθηγήτρια νομικής και ειδικός στη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών από το Πανεπιστήμιο Durham, δήλωσε ότι φοβάται ότι τα πράγματα θα χειροτερεύσουν. «Η OpenAI ανακοίνωσε τον περασμένο Νοέμβριο ότι θα επέτρεπε το «ερωτικό» περιεχόμενο στο ChatGPT. Αυτό που έχει συμβεί στο X δείχνει ότι κάθε νέα τεχνολογία χρησιμοποιείται για την κακοποίηση και παρενόχληση γυναικών και κοριτσιών. Τι θα δούμε στο ChatGPT;», διερωτήθηκε.

Πιο απρόθυμες οι γυναίκες να χρησιμοποιοήσουν την ΤΝ

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι πολύ πιο απρόθυμες να χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Οι γυναίκες δεν το βλέπουν ως συναρπαστική νέα τεχνολογία, αλλά απλώς ως νέους τρόπους για να μας παρενοχλούν και να μας κακοποιούν», προσθέτει η McGlynn.

Ενώ ο το Grok δεν δημιουργεί πλέον εικόνες για όσους δεν έχουν συνδρομή επί πληρωμή, το εργαλείο εντός εφαρμογής έχει πολύ λιγότερους περιορισμούς. Οι χρήστες εξακολουθούν να μπορούν να δημιουργούν σεξουαλικά άσεμνες εικόνες βασισμένες σε πλήρως ντυμένες φωτογραφίες πραγματικών ανθρώπων, χωρίς περιορισμούς.

Το νόημα της δημιουργίας deepfake γυμνών φωτογραφιών δεν είναι μόνο η κοινοποίηση ερωτικών εικόνων, αλλά και το θέαμα τους, είπε η Craanen. «Η εκτέλεση εντολών όπως 'βάλτη να φοράει μπικίνι' είναι πραγματικά σημαντική και δείχνει τις μισογυνιστικές υπονοούμενες πλευρές του, προσπαθώντας να τιμωρήσει ή να φιμώσει τις γυναίκες. Αυτό έχει και μια καταρρακτώδη επίδραση στους δημοκρατικούς κανόνες και τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία», καταλήγει η Craanen.

Με πληροφορίες από Guardian

