ΝΥΤ: «Σε λίγα χρόνια το οπτικό μας σύστημα θα είναι άχρηστο» - Ειδικός στα deepfakes εξηγεί

«Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει ένα βίντεο με οτιδήποτε ή οποιονδήποτε να λέει ή να κάνει το οτιδήποτε»

Ελένη Ευστρατίου

ΝΥΤ: «Σε λίγα χρόνια το οπτικό μας σύστημα θα είναι άχρηστο» - Ειδικός στα deepfakes εξηγεί
AP/Ben Margot
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Hany Farid, ειδικός στην αναγνώριση deepfakes, δηλώνει ότι πλέον δεν μπορεί εύκολα να διακρίνει τι είναι αληθινό από ψεύτικο λόγω της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η τεχνολογία των deepfakes έχει εξελιχθεί τόσο που όποιος θέλει μπορεί να δημιουργήσει ψεύτικα βίντεο με οποιονδήποτε και οτιδήποτε να λέει ή να κάνει ό,τι θέλει.
  • Η ταχύτητα και η ποσότητα ψευδούς υλικού που διακινείται στο διαδίκτυο καθιστούν δύσκολη την άμεση επαλήθευση και επιτρέπουν στο ψεύτικο να εξαπλώνεται σαν να είναι πραγματικότητα.
  • Ο Farid προειδοποιεί ότι μέσα σε λίγα χρόνια το οπτικό μας σύστημα θα είναι αναξιόπιστο, καθώς δεν θα μπορούμε να εμπιστευτούμε τα μάτια μας για να διακρίνουμε την αλήθεια.
  • Παρά την ανάπτυξη εργαλείων ανίχνευσης, η αυξανόμενη δυσκολία και το κόστος αναγνώρισης των deepfakes καθιστούν την απάτη τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.
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Ο Hany Farid εργάζεται εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια στην αναγνώριση των deepfakes και έχει δημιουργήσει ο ίδιος εφαρμογές και εργαλεία που αντιλαμβάνονται την ψηφιακή πραγαμτικότητα. Πλέον δεν μπορεί ούτε ο ίδιος να καταλάβει εύκολα τι είναι αληθινό και τι όχι.

Σε άρθρο των New York Times, ο ίδιος μιλά για το πόσο έχει εξελιχθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη με τη δημιουργία ψεύτικου υλικού που διακινείται στο διαδίκτυο, για όλα τα σημαντικά γεγονότα και είναι πλέον αδύνατο να διαχωριστεί από την πραγματικότητα. «Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει ένα βίντεο με οτιδήποτε ή οποιονδήποτε να λέει ή να κάνει το οτιδήποτε», εξηγεί.

Ο ίδιος εργάζεται για κυβερνήσεις, οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιόγραφους και νομικά όργανα και λαμβάνει χιλιάδες μηνύματα καθημερινά που του ζητούν να αναλύσει αν μία εικόνα ή ένα βίντεο που κυκλοφορεί είναι αληθής. Στο παρελθόν, εξηγεί, μπορεί να ασχολούνταν με μία υπόθεση την εβδομάδα, ενώ τώρα το υλικό είναι άπειρο και διακινείται καθημερινά.

Αυτό που τον τρομάζει περισσότερο είναι ότι πλέον χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο να αναλύσει την εγκυρότητα των εικόνων και μέχρι να γίνει αυτό, το ψεύτικο έχει προλάβει να εξαπλωθεί τόσο που αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Ο ίδιος έχει κάνει δική του έρευνα με απλούς πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και έχει διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν μία αληθινή φωτογραφία, ανθρώπινη φωνή ή βίντεο από ένα κατασκευασμένο στοιχείο.

«Νιώθω ότι τυφλώνομαι»

Παραδέχεται όμως ότι και ο ίδιος πλέον «δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του», ειδικά τους τελευταίους έξι μήνες. Για την αναγνώριση των βίντεο ο ίδιος εξετάζει πάρα πολλά στοιχεία, όπως το φως, τον ήχο, τις σκιές και τους ανέμους. Παράλληλα, για τα βίντεο και τις εικόνες ανθρώπων εξετάζει ακόμη και τη ροή του αίματος που αλλάζει το χρώμα στο δέρμα. Έχει δημιουργήσει ειδικά εργαλεία που μπορούν αυτόματα να εντοπίσουν τα deepfakes, παρόλα αυτά πλέον χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο μέχρι να επιβεβαιώσει κάτι ως αληθές.

«Η ΑΙ συσκοτίζει την αλήθεια, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, διασπά τις δημοκρατίες και πλέον έχει φτάσει και σε εμένα», δηλώνει. Στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του έχει αναλάβει την αναγνώριση της απάτης ανάμεσα σε χιλιάδες αλήθειες, όμως τώρα η απάτη είναι ο κανόνας. «Δεν εμπιστεύομαι τίποτα», αναφέρει, «Σε κάθε εικόνα κάνω γεωμετρία στο μυαλό μου για να καταλάβω τι βλέπω. Τελείωσε. Σε ένα με δύο χρόνια, ολόκληρο το οπτικό μας σύστημα θα είναι άχρηστο», δήλωσε.

Την ίδια ώρα έβλεπε ξανά και ξανά βίντεο από τον βομβαρδισμό σχολείου στο Ιράν από αμερικανικό πύραυλο, που οδήγησε στον θάνατο 100 μαθητριών, προσπαθώντας να εξακριβώσει εάν είναι αλήθεια. Το κινητό του άναβε ασταμάτητα με νέα μηνύματα που του ζητούσαν να ελέγξει νέες εικόνες απο φωτιές, πτώσεις αεροσκαφών, εκτελέσεις, βομβαρδισμών και πολλών άλλων γεγονότων που διακινούνται στο ίντερνετ.

«Η τεχνολογία μας έχει εργαλειοποιήσει»

Ο πατέρας του δούλευε για την East Kodak και ο ίδιος μεγάλωσε μέσα σε σκοτεινούς θαλάμους, βλέποντας από κοντά πώς δημιουργείται μία φωτογραφία. Αργότερα, δημιούργησε ένα ψηφιακό αποτύπωμα το οποίο εντοπίζει υλικό παιδικής πορνογραφίας, εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε σε εκατοντάδες συλλήψεις και διασώσεις. Έφτιαξε την εταιρεία GetReal Security με εργαλεία για την αυθεντικοποίηση των εικόνων και συνεργάστηκε με την σύζυγό του για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τα πράγματα.

Όμως, έπεσε και ο ίδιος θύμα ΑΙ, όταν μιμήθηκαν τη φωνή του και ζητούσαν από συνεργάτη του απόρρητες πληροφορίες. «Η τεχνολογία μας έχει εργαλειοποιήσει», δηλώνει. «Οι γίγαντες της τεχνολογίας είναι διατεθειμένοι να καταστρέψουν τα πάντα για χάρη του κέρδους».

Όπως εξηγεί, ο ίδιος ήταν αρκετά ενθουσιασμένος με την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη χρησιμοποιούσε για να του γράφει κώδικες, στο αυτοκίνητό του και σε διάφορες εφαρμογές. Την ίδια ώρα, αναφέρει, πολλοί ειδικοί στην επιστήμη των υπολογιστών έψαχναν για δουλειά. Το ΑΙ έχει ξεφύγει πλέον και η αναγνώρισή του χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο αλλά και χρήμα. Σε αντίθεση με τα deepfakes που είναι φτηνό, εύκολο και γρήγορο να δημιουργηθούν.

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