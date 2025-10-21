Πολάκης κατά Καρανίκα για ένα like στο 1566 Γεωργιάδη: «Μαχαιρώματα» ανάμεσα σε πρώην συντρόφους

Οι άλλοτες «σύντροφοι» στον ΣΥΡΙΖΑ αντάλλαξαν σήμερα βαριές εκφράσεις, σε έναν διαδικτυακό καβγά που ξύπνησε… μνήμες εσωκομματικών συγκρούσεων.

Η φιλική σχέση Άδωνι Γεωργιάδη – Νίκου Καρανίκα δεν είναι καινούργια. Είχε ξεκινήσει το 2019, όταν ο τότε υπουργός Ανάπτυξης είχε αναγνωρίσει δημόσια τη συμβολή του πρώην συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα στη θεσμοθέτηση της φαρμακευτικής κάνναβης.

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, ο κ. Γεωργιάδης επανέφερε στο προσκήνιο την ανάρτηση του Καρανίκα στις 3 Οκτωβρίου, σχολιάζοντας:

«Για τον άνθρωπο αυτό είχα πέσει εντελώς έξω. Τελικά ήταν από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του».

Η δημόσια ανταλλαγή φιλοφρονήσεων δεν έμεινε αναπάντητη από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος επιτέθηκε με σφοδρότητα και στους δύο:

«Όταν αποφασίζεις να κατέβεις τη σκάλα της αυτογελοιοποίησης, φτάνεις στο τελευταίο σκαλοπάτι και γίνεσαι μαριονέτα και κλόουν του κάποτε εχθρού», έγραψε ο βουλευτής Χανίων, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες που, όπως υπονόησε, δείχνουν “διαπλοκή” στη σύμβαση για τα δωρεάν τηλεφωνικά ραντεβού.

Η απάντηση του Νίκου Καρανίκα ήρθε άμεσα και σε υψηλούς τόνους.

«Είσαι το ρεζίλι και η ντροπή της Αριστεράς», έγραψε απευθυνόμενος στον Πολάκη, κατηγορώντας τον ότι «κάλυπτε την ανικανότητά του να υπηρετήσει το λαϊκό συμφέρον» όταν οι πολίτες πλήρωναν για τις κλήσεις στα ραντεβού.

«Τι τον νοιάζει τον λαό από ποιο πρόγραμμα ήρθε η δωρεάν επικοινωνία; Από δεξιά ή από αριστερά;» πρόσθεσε με νόημα.

Η αντιπαράθεση των δύο πρώην συντρόφων έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά εσωτερικών ρήξεων στον χώρο της Αριστεράς, καθώς ο Νίκος Καρανίκας είχε ήδη αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και αργότερα από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, καταγγέλλοντας «φράξιες» και «προσωπικά παιχνίδια».